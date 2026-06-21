Novas Revelações: Acesse com exclusividade novas revelações de Vorcaro. Assine Agora!

APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2026

PT - 13 Lula 51,78% 64.249.974 VOTOS
PL - 22 Flavio Bolsonaro 48,22% 59.822.875 VOTOS
Presidente
99,99%
Eleito
PP - 11 Mailza Assis 66,21% 272.635 VOTOS
REPUBLICANOS - 10 Alan Rick 33,79% 139.108 VOTOS
GOVERNADOR - AC
100,00%
Eleito
PSD - 55 Omar Aziz 61,42% 1.273.975 VOTOS
PL - 22 Professora Maria Do Carmo 38,58% 800.328 VOTOS
GOVERNADOR - AM
100,00%
Eleito
PP - 11 Celina Leão 57,18% 987.142 VOTOS
PT - 13 Leandro Grass 42,82% 739.130 VOTOS
GOVERNADOR - DF
100,00%
Eleito
REPUBLICANOS - 10 Lorenzo Pazolini 52,17% 1.151.818 VOTOS
MDB - 15 Ricardo Ferraço 47,83% 1.056.119 VOTOS
GOVERNADOR - ES
100,00%
Eleito
PT - 13 Cadu De Lula 50,77% 1.073.024 VOTOS
UNIÃO - 44 Allyson 49,23% 1.040.399 VOTOS
GOVERNADOR - RN
100,00%
Eleito
PSDB - 45 Vicentinho Júnior 64,52% 562.083 VOTOS
UNIÃO - 44 Professora Dorinha 35,48% 309.076 VOTOS
GOVERNADOR - TO
100,00%
NOVO ELEIÇÕES 2026

Mapa interativo: Siga a apuração em plataforma especial

acompanhar →
Política

‘Baralho’ e inteligência: os planos de Ciro Gomes para a segurança no Ceará

Dados de segurança no Ceará viram munição política, oposição acusa governo de 'paz fictícia' e Ciro Gomes apresenta planos

Por Nicholas Shores Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 21 jun 2026, 11h19
O governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT); e o ex-governador Ciro Gomes (PSDB)
O governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT); e o ex-governador Ciro Gomes (PSDB) (Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil/PSDB/Redes sociais/Divulgação)
Continua após publicidade
‘Baralho’ e inteligência: os planos de Ciro Gomes para a segurança no Ceará Priorize VEJA no Google

No Ceará, até os dados de combate à violência entram na roda-viva da disputa de narrativas políticas. Na quinta-feira, 18, o governo do petista Elmano de Freitas informou que crimes contra a vida tiveram redução de 39,7% de janeiro a maio de 2026 em comparação com igual período do ano passado. Para o titular do Palácio da Abolição e seus aliados, trata-se, evidentemente, de uma “queda histórica” nos índices de violência de um dos estados em que o domínio territorial de facções criminosas mais cresceu nos últimos anos.

A oposição à gestão do PT, liderada pelo pré-candidato do PSDB, Ciro Gomes, tem visão diferente. Adversários de Elmano apontam na queda dos crimes violentos uma “paz fictícia”, que seria, segundo eles, fruto de um suposto acordo velado entre o Executivo estadual e chefes do tráfico de drogas — algo na base, ainda de acordo com esses opositores, do “um não incomoda o outro”. Ou seja, menos incursões policiais em áreas conflagradas em troca de uma ordem de cima para que cessem atos de violência, por essa tese.

Ciro Gomes diz que o acordo está aí para quem quiser ver. “São 25 anos de omissão, período no qual as facções deixaram de ser uma pequena engrenagem em São Paulo e no Rio de Janeiro para virarem poderosíssimas organizações narcoterroristas de militância internacional e que, hoje, estão se imiscuindo na política”, afirmou. E apresentou, em entrevista a VEJA, suas propostas para enfrentar os grupos criminosos.

Siga

“Haverá uma inovação para jovens que ainda não entraram na violência explícita, em que vou recrutá-los para uma grande rede comunitária de inteligência com sofisticação tecnológica de última geração”, anunciou o ex-ministro dos governos Itamar Franco e Lula 1. “A outra para os ases, reis, damas e valetes do crime, em um baralho que será distribuído, inclusive tecnologicamente, de forma popular e massiva.”

Continua após a publicidade

De acordo com o postulante tucano, o território do Ceará vai ter quatro “ases”, cujas informações estarão disponíveis para toda a sociedade pelo celular. Haverá um programa de recompensa “por pista e por eficácia”. Ciro explicou: “Se o criminoso está em São Paulo, está no Rio… Meu governo vai caçá-los lá também. Faço um convênio, mas nós vamos caçar o ‘ás’ onde ele estiver. Aí tem os reis. No território, você tem um mandãozinho. Se já tiver cometido crime, a eliminação vai ser pela via da prisão ou pela retirada de circulação”, garantiu.

Questionado sobre a decisão do governo dos Estados Unidos de classificar o PCC e o Comando Vermelho como organizações terroristas, abrindo brecha para empregar a CIA e as forças armadas americanas no combate às facções, inclusive em território estrangeiro, Ciro respondeu ser uma pena “que uma potência estrangeira se autorize a fazer um gesto dessa natureza”. Mas planeja estabelecer uma cooperação com Washington para que um dos “comandos” da polícia de um eventual governo do tucano trabalhe com tecnologia americana.

Continua após a publicidade

“Será tecnologia especialmente de inteligência, que é o que me interessa mais. Não me interessa muito entrar em favela atirando a esmo e matando gente inocente a pretexto de pegar bandido. Vamos fazer cirurgicamente a caça do dinheiro e dos chefões a partir de níveis intermediários”, afirmou. Ele também quer colaboração de Israel. “No meu primeiro governo, quando governei o Ceará, mandei gente treinar lá e me dei muito bem.”

Publicidade
TAGS:
Bastidores de Brasília
Ceará
Ciro Gomes
PSDB
PT - Partido dos Trabalhadores
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Veja

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 2,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 2,99/mês

Superinteressante

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Você RH

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,10/mês

Veja Saúde

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Claudia

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja, um celular e um notebook exibindo o site da revista, sobre fundo preto com texto BLACKFRIDAY repetidoBanner de Black Friday com fundo roxo e preto, exibindo a palavra BLACKFRIDAY repetida. À direita, um laptop prateado com uma imagem de carro na tela, um smartphone com um site de notícias e uma revista Veja aberta com uma foto de comida.
ECONOMIZE ATÉ 83% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 3,99/mês
ESQUENTA BLACK FRIDAY

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).