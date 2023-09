“Barack OBrito” — o candidato que sonha em ser presidente… da Câmara

O presidente do PSD, Gilberto Kassab, e o senador Renan Calheiros (MDB-AL) planejam uma partilha de poder entre as siglas para as próximas eleições à presidência do Senado e da Câmara. VEJA mostrou na última edição os bastidores dessa articulação que traz ainda o líder do PSD na Câmara, Antonio Brito, como o possível sucessor do atual presidente Arthur Lira (PP-AL).

Renan trabalha para convencer a bancada de deputados do PT a apoiar Brito contra os outros concorrentes— entre eles, o líder do União Brasil, Elmar Nascimento, candidato apadrinhado por Lira, rival do senador em Alagoas. Nos bastidores, os petistas incentivam a ideia.

Procurado por VEJA, Antonio Brito disse que é cedo para antecipar o debate sobre a eleição para a presidência da Câmara, mas não desperdiçou a oportunidade para tentar mostrar, com fotos e vídeos, que é bem relacionado com todos os partidos da Casa.

Presidente da Comissão de Seguridade por três vezes, o deputado falou com orgulho da boa relação que tem com petistas históricos, como a deputada Benedita da Silva, e com bolsonaristas notórios, como a deputada Bia Kicis (PL-DF). Ele também destacou seu bom relacionamento com o governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues, e mostrou uma foto tirada recentemente com Lula durante a 78ª Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU).

Aliás, seu pronunciamento rendeu brincadeiras entre os colegas de legenda que o apelidaram de “Barack OBrito”, não somente pela suposta semelhança física com o ex-presidente americano Barack Obama, mas pela forma como terminou seu discurso.

Veja o vídeo:

https://veja.abril.com.br/wp-content/uploads/2023/09/IMG_5691.mov

Brito defendeu a necessidade do engajamento dos parlamentos mundiais na luta contra a tuberculose e a criação de formas inovadoras de financiamento para eliminar a doença, que permanece como uma das mais letais do planeta. Ao terminar o discurso, Brito pronunciou a famosa frase usada por Barack Obama em sua posse como presidente dos Estados Unidos: “Yes, we can” – “sim, nós podemos”. Virou “Barack OBrito”.