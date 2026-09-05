Banqueiro usava casa em Brasília para receber autoridades e ‘suíças’

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Um relatório da PF revela que o banqueiro Daniel Vorcaro recebia Alexandre de Moraes em uma mansão discreta no Lago Sul, Brasília, palco de encontros com a elite política. Adquirida por R$ 36 milhões, a propriedade é investigada por suspeita de subvalorização. Mensagens expõem festas e a ligação de Vorcaro com figuras como Davi Alcolumbre e Dias Toffoli. A Operação Compliance Zero desvenda a teia de relações e favores. Descubra os detalhes chocantes.

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Um relatório da Polícia Federal Compliance Zero mostrou que Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, mantinha uma mansão em Brasília que foi usada para reuniões com autoridades, jantares e festas badaladas.

A casa tem 1.699 metros de área construída, é cercada por um muro com mais de 4 metros de altura e foi comprada em junho de 2024 por 36 milhões de reais.

Foi lá que Vorcaro recebeu, entre outros, o ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes. A entrada do condomínio tem uma guarita, mas não tem porteiro para anotar entradas e saídas.

A mansão está em nome da Super Empreendimentos e Participações, do advogado do banqueiro Leonardo Palhares, o mesmo que intermediou o contrato milionário do Master com a esposa de Moraes, a advogada Viviane Barci.

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Palhares também cuidava dos pagamentos mensais de 3,6 milhões de reais para Viviane.

Documentos nos cartórios de Brasília mostram que o ministro André Mendonça, do Supremo, decretou a indisponibilidade da mansão em março deste ano.

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Uma das mensagens recolhidas pela Polícia Federal no celular de Vorcaro cita o presidente do Senado Davi Alcolumbre. Em um dos diálogos, Fábio Faria afirma que “Davi e Pacheco [senador e futuro ministro do Tribunal de Contas da União]” estavam confirmados para um encontro que aconteceria na mansão e que também havia convidado o ministro do STF Dias Toffoli.

Na sequência, Fábio Faria comenta: “Davi tá louco perguntando se as suíças vão vir”.

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Vorcaro responde: “Virão sim”.

Não fica claro quem seriam as tais “suíças” citadas pelo presidente do Congresso.

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As festas do ex-banqueiro, que está preso, eram famosas pela exuberância dos convidados e convidadas — muitas delas levadas de jatinho de São Paulo para pernoitar em Brasília.

Uma reportagem de VEJA revelou revelou que Daniel Vorcaro, em uma proposta de delação premiada, relatou a existência de um pagamento de 30 milhões de dólares para Davi Alcolumbre. O dinheiro teria sido depositado numa conta no exterior.