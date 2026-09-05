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Política

Banqueiro usava casa em Brasília para receber autoridades e ‘suíças’

O ministro do Supremo Alexandre de Moraes e o presidente do Congresso estariam entre os frequentadores da mansão de Daniel Vorcaro

Por Hugo Marques Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 5 set 2026, 21h30 | Atualizado em 5 set 2026, 21h32
Fachada de uma casa moderna branca com telhado plano, cercada por palmeiras altas e coqueiros baixos em um dia ensolarado. Um caminho de paralelepípedos leva à entrada, com gramado verde à esquerda
A 'embaixada das suíças' em Brasília -  (Hugo Marques/VEJA)
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Um relatório da Polícia Federal Compliance Zero mostrou que Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, mantinha uma mansão em Brasília que foi usada para reuniões com autoridades, jantares e festas badaladas.

A casa tem 1.699 metros de área construída, é cercada por um muro com mais de 4 metros de altura e foi comprada em junho de 2024 por 36 milhões de reais.

Foi lá que Vorcaro recebeu, entre outros, o ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes. A entrada do condomínio tem uma guarita, mas não tem porteiro para anotar entradas e saídas.

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A mansão está em nome da Super Empreendimentos e Participações, do advogado do banqueiro Leonardo Palhares, o mesmo que intermediou o contrato milionário do Master com a esposa de Moraes, a advogada Viviane Barci.

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Palhares também cuidava dos pagamentos mensais de 3,6 milhões de reais para Viviane.

Documentos nos cartórios de Brasília mostram que o ministro André Mendonça, do Supremo, decretou a indisponibilidade da mansão em março deste ano.

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Uma das mensagens recolhidas pela Polícia Federal no celular de Vorcaro cita o presidente do Senado Davi Alcolumbre.  Em um dos diálogos, Fábio Faria afirma que “Davi e Pacheco [senador e futuro ministro do Tribunal de Contas da União]” estavam confirmados para um encontro que aconteceria na mansão e que também havia convidado o ministro do STF Dias Toffoli.

Na sequência, Fábio Faria comenta: “Davi tá louco perguntando se as suíças vão vir”.

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Vorcaro responde: “Virão sim”.

Não fica claro quem seriam as tais “suíças” citadas pelo presidente do Congresso.

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As festas do ex-banqueiro, que está preso, eram famosas pela exuberância dos convidados e convidadas — muitas delas levadas de jatinho de São Paulo para pernoitar em Brasília.

Uma reportagem de VEJA revelou  revelou que Daniel Vorcaro, em uma proposta de delação premiada, relatou a existência de um pagamento de 30 milhões de dólares para Davi Alcolumbre. O dinheiro teria sido depositado numa conta no exterior.

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