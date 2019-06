Bandidos fazem dois reféns em fuga após tentiva de assalto em Uberaba

Duas pessoas ficaram feridas em um tiroteio após uma tentativa de assalto a duas agências bancárias no centro de Uberaba, em Minas Gerais. De acordo com a Polícia Militar, oito criminosos que tentavam fugir em um caminhão foram cercados em uma estrada vicinal a caminho de Araxá e a rendição dos suspeitos está em negociação — há dois reféns e uma delas seria uma criança.

Um segundo carro utilizado na fuga também foi localizado, mas os suspeitos já haviam fugido. Foram encontrados neste veículo cartuchos de munição .50, utilizada em armas de guerra. A estimativa é que de 20 a 25 bandidos participaram da ação.

A PM chegou a informar inicialmente que uma das vítimas, uma mulher, havia morrido — ela está em internada em estado grave no Hospital Escola, onde passa por cirurgia. Não há informações sobre a identidade da segunda pessoa ferida.

Os policiais foram chamados para atender a ocorrência por volta das 4h da manhã na Avenida Leopoldino de Oliveira, próximo a duas agências do Banco do Brasil e do Itaú.

Os bandidos foram surpreendidos durante a tentativa de roubo, mas a assessoria da PM ainda não sabe dizer se ele chegou a ser consumado. O Itaú informou que nada foi levado, mas sua agência foi atingida por um tiro.

O tiroteio foi registrado por moradores da região, que publicaram as imagens nas redes sociais. Segundo os relatos, uma pessoa foi amarrada a um carro para servir de escudo aos bandidos.

