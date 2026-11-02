Bancada socioambiental elege 68 nomes em 2026, mas enfrentará Congresso resistente

Nas eleições de 2026, a iniciativa Vote Pelo Clima conectou mais de 48 000 cidadãos a 310 candidaturas socioambientais — a maioria delas de mulheres. A mobilização se traduziu nas urnas com a eleição de 68 representantes, uma taxa de conversão de 22%, o que representa crescimento na comparação com pleitos anteriores.

Ao longo dos 53 dias do período eleitoral, a plataforma coordenada pela Clima de Política foi acessada 214 000 vezes e recebeu apoio de 105 organizações. Estimativas do projeto apontam que mais de 400 000 pessoas foram impactadas e, apenas no Instagram, as visualizações superaram 1 000 000.

Apesar do avanço de nomes alinhados à pauta, dados do Observatório do Clima indicam que a próxima legislatura enfrentará forte resistência. A maioria do Congresso eleito é refratária à agenda de equilíbrio ecológico (68,9% dos deputados e 79% dos senadores).

Para contornar o cenário desafiador, a coordenação do movimento reforça a necessidade de controle social e monitoramento contínuo dos mandatos eleitos, garantindo que os compromissos de campanha se transformem em políticas públicas reais.



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De olho no próximo ciclo, a plataforma Vote Pelo Clima já planeja uma nova rodada de ações voltada para as disputas municipais de 2028.