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Política

Bancada ruralista avança na Câmara, no Senado e nos governos

Grupo suprapartidário do Congresso Nacional celebra fortalecimento no Legislativo e Executivos estaduais após 1º turno

Por João Nogueira Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 6 out 2026, 11h33
O deputado federal Pedro Lupion (PP-PR) e a senadora Tereza Cristina (PP-MS), representantes da Frente Parlamentar da Agropecuária
O deputado federal Pedro Lupion (PP-PR) e a senadora Tereza Cristina (PP-MS), representantes da Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA/Divulgação)
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Os ruralistas saíram fortalecidos das eleições de 2026, de acordo com avaliação da Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA). No pleito do último domingo, o grupo suprapartidário e associativo do Congresso Nacional, que representa os interesses do agro brasileiro, terminou com 200 parlamentares eleitos ou reeleitos.

Na Câmara dos Deputados, a bancada conta com 299 integrantes, sendo que 176 renovaram seus mandatos. Já na Casa Alta, quase metade dos eleitos pertence à FPA, que passa a contar com 48 senadores. É exatamente no Senado Federal que o avanço é mais celebrado, resultado da migração de 17 deputados federais para a câmara vizinha.

Além das conquistas no Legislativo, integrantes da bancada ruralista também garantiram cargos nos Executivos estaduais, caso de Cleitinho (MG), Sérgio Moro (PR), Marcos Rogério (RO) e Luciano Zucco (RS).

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Quanto à corrida ao Planalto, antes da realização do primeiro turno, a FPA já havia manifestado formalmente apoio à candidatura do senador Flávio Bolsonaro (PL), devido às convergências do plano de governo do presidenciável com as demandas urgentes do setor.

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