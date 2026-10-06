Bancada ruralista avança na Câmara, no Senado e nos governos

Ler Resumo





A Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA) saiu fortalecida das eleições de 2026, elegendo ou reelegendo 200 parlamentares. O grupo comemora um avanço notável no Senado, com 48 senadores, e a conquista de cargos executivos estaduais por seus membros. A FPA formalizou apoio a um presidenciável do PL, alinhado com as pautas do setor.

Este resumo foi útil? 👍

👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

Os ruralistas saíram fortalecidos das eleições de 2026, de acordo com avaliação da Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA). No pleito do último domingo, o grupo suprapartidário e associativo do Congresso Nacional, que representa os interesses do agro brasileiro, terminou com 200 parlamentares eleitos ou reeleitos.

Na Câmara dos Deputados, a bancada conta com 299 integrantes, sendo que 176 renovaram seus mandatos. Já na Casa Alta, quase metade dos eleitos pertence à FPA, que passa a contar com 48 senadores. É exatamente no Senado Federal que o avanço é mais celebrado, resultado da migração de 17 deputados federais para a câmara vizinha.

Além das conquistas no Legislativo, integrantes da bancada ruralista também garantiram cargos nos Executivos estaduais, caso de Cleitinho (MG), Sérgio Moro (PR), Marcos Rogério (RO) e Luciano Zucco (RS).

Quanto à corrida ao Planalto, antes da realização do primeiro turno, a FPA já havia manifestado formalmente apoio à candidatura do senador Flávio Bolsonaro (PL), devido às convergências do plano de governo do presidenciável com as demandas urgentes do setor.

Continua após a publicidade