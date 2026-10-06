Bancada ruralista avança na Câmara, no Senado e nos governos
Grupo suprapartidário do Congresso Nacional celebra fortalecimento no Legislativo e Executivos estaduais após 1º turno
Os ruralistas saíram fortalecidos das eleições de 2026, de acordo com avaliação da Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA). No pleito do último domingo, o grupo suprapartidário e associativo do Congresso Nacional, que representa os interesses do agro brasileiro, terminou com 200 parlamentares eleitos ou reeleitos.
Na Câmara dos Deputados, a bancada conta com 299 integrantes, sendo que 176 renovaram seus mandatos. Já na Casa Alta, quase metade dos eleitos pertence à FPA, que passa a contar com 48 senadores. É exatamente no Senado Federal que o avanço é mais celebrado, resultado da migração de 17 deputados federais para a câmara vizinha.
Além das conquistas no Legislativo, integrantes da bancada ruralista também garantiram cargos nos Executivos estaduais, caso de Cleitinho (MG), Sérgio Moro (PR), Marcos Rogério (RO) e Luciano Zucco (RS).
Quanto à corrida ao Planalto, antes da realização do primeiro turno, a FPA já havia manifestado formalmente apoio à candidatura do senador Flávio Bolsonaro (PL), devido às convergências do plano de governo do presidenciável com as demandas urgentes do setor.