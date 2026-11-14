Bancada jovem do PT na Câmara dos Deputados ficará maior a partir de 2027

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As eleições de 2026 marcam uma renovação no PT, com um aumento significativo de parlamentares jovens na Câmara dos Deputados, muitos deles com menos de 30 anos. Essa nova geração, eleita com forte apoio das redes sociais, promete atuar como a bancada digital do partido e reivindicará protagonismo interno. Descubra os nomes e as ambições desses novos representantes.

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Os resultados das eleições ampliaram o número de parlamentares jovens do PT na Câmara dos Deputados a partir de 2027. Dos 70 deputados federais eleitos, 14 têm menos de 40 anos. Seis deles possuem menos de 30.

As estatísticas mostram um crescimento em relação ao cenário atual da legenda na Casa. Hoje, a maioria dos congressistas petistas têm mais de 50 anos e somente 11% menos de 40.

Entre os mais novos — todos eleitos com ajuda das redes sociais –, estão nomes como Ana Elisa (PT-MG), de 21 anos; Ana Júlia (PT-PR), de 26; Pedro Rousseff (PT-MG), de 27; Luna Zarattini (PT-SP), de 28; Diego Quaquá (PT-RJ), de 28; e Rosa Amorim (PT-PE), de 29.

Essa nova geração, que se mostrou atuante durante a campanha eleitoral, vai desempenhar o papel de bancada digital do PT na tentativa de manter em funcionamento o novo modelo de comunicação pensado pelo deputado federal André Janones (Rede-MG).

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Apontado como um dos principais responsáveis pela virada de Lula sobre Flávio Bolsonaro no segundo turno, o parlamentar é criador e coordenador do “Exército do Lula”, canal no WhatsApp que reuniu 10 milhões de seguidores e contou com a participação ativa de grande parte dos jovens parlamentares eleitos.

Os integrantes da nova geração petista já manifestaram publicamente que vão buscar protagonismo dentro do partido e prometem combater eventuais resistências ao processo de renovação da legenda.

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Sobrinho-neto da ex-presidente Dilma Rousseff, Pedro Rousseff conquistou 1,5 milhão de seguidores no Instagram e 118.500 votos nas urnas em Minas Gerais.

Em entrevista a VEJA, ele afirmou que a nova geração de petistas representa o primeiro passo para “concretizar o que será o futuro do partido”. Ele ressalta, no entanto, que as candidaturas mais jovens foram boicotadas por alas da legenda.

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“Infelizmente, tem algumas raposas ali que tentaram frear a renovação e nosso avanço. Só que não conseguiram. Nunca esperei que ninguém ajudasse a gente, como não ajudaram. Algumas pessoas, inclusive, atrapalharam as nossas candidaturas”, contou o sobrinho da ex-presidente, sem citar nomes.

E acrescenta: “Assim como conquistamos o nosso espaço para poder representar a população, faremos o mesmo dentro do partido. Querendo ou não, seremos o partido nos próximos quatro anos”.