Bancada feminina ouviu desabafo de Michelle sobre Flávio dias antes de barraco público
Ex-primeira-dama fez relato sobre enteado a parlamentares mulheres, mas não indicou que traria crise familiar à tona
O desabafo público de Michelle Bolsonaro sobre Flávio Bolsonaro pegou a muitos aliados de surpresa, mas a ex-primeira-dama já havia feito o relato sobre o enteado dias antes durante jantar com integrantes da bancada feminina.
Apesar disso, deputadas e senadoras ouvidas pelo Radar garantem que Michelle não indicou que traria a crise familiar à tona dias depois.
Em um vídeo de 27 minutos, publicado na quarta-feira, Michelle afirma ter sido maltratada e menosprezada por Flávio.
Em um primeiro momento, o pré-candidato do PL à presidência da República minimizou e disse que era dia de jogo do Brasil na Copa do Mundo e que nada, nem ninguém o aborreceria.
Horas depois, ele soltou uma nota com pedido de desculpas públicas a Michelle, tentando enterrar as repercussões sobre o barraco público.
No dia seguinte, ela divulgou uma nota defendendo a unidade da direita para derrotar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva nas urnas.
Ainda assim, aliados de Flávio admitem que a crise escalou demais e que ainda pode haver impactos no sentimento do eleitorado, principalmente entre as mulheres e os evangélicos, públicos com quem a ex-primeira-dama tem boa interlocução e influência.