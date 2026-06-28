Bancada feminina ouviu desabafo de Michelle sobre Flávio dias antes de barraco público

O desabafo público de Michelle Bolsonaro sobre Flávio Bolsonaro pegou a muitos aliados de surpresa, mas a ex-primeira-dama já havia feito o relato sobre o enteado dias antes durante jantar com integrantes da bancada feminina.

Apesar disso, deputadas e senadoras ouvidas pelo Radar garantem que Michelle não indicou que traria a crise familiar à tona dias depois.

Em um vídeo de 27 minutos, publicado na quarta-feira, Michelle afirma ter sido maltratada e menosprezada por Flávio.

Em um primeiro momento, o pré-candidato do PL à presidência da República minimizou e disse que era dia de jogo do Brasil na Copa do Mundo e que nada, nem ninguém o aborreceria.

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Horas depois, ele soltou uma nota com pedido de desculpas públicas a Michelle, tentando enterrar as repercussões sobre o barraco público.

No dia seguinte, ela divulgou uma nota defendendo a unidade da direita para derrotar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva nas urnas.

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Ainda assim, aliados de Flávio admitem que a crise escalou demais e que ainda pode haver impactos no sentimento do eleitorado, principalmente entre as mulheres e os evangélicos, públicos com quem a ex-primeira-dama tem boa interlocução e influência.