Bancada do Master: como investigados e encrencados com Daniel Vorcaro se saíram nas eleições

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O escândalo do Banco Master e as conexões de Daniel Vorcaro com políticos de diversas siglas pairaram sobre as recentes eleições, mas surpreendentemente tiveram pouco impacto no voto do eleitor. Figuras como Flávio Bolsonaro, Nikolas Ferreira, Ciro Nogueira e ACM Neto tiveram suas candidaturas atravessadas pelo caso, com resultados variados. Leia como as urnas reagiram a essa polêmica.

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Em uma eleição marcada por candidatos que deixaram de lado propostas de governo para atacar os adversários, o escândalo do Banco Master e a onipresença do banqueiro Daniel Vorcaro no arco de relacionamentos de políticos de todos os espectros partidários pairou como um fantasma sobre diferentes candidaturas, a começar pela do candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL), mas pouco alterou na prática o voto dado pelo eleitor.

Em um movimento interpretado pelo CEO da Quaest, Felipe Nunes, como voto útil da direita, Flávio Bolsonaro vai para o segundo turno contra o presidente Lula. O Zero Um é formalmente investigado em um inquérito que apura o financiamento do filme Dark Horse e suspeitas de lavagem de dinheiro, corrupção e evasão de divisas.

Presidente do União Brasil, Antonio Rueda advogou pessoalmente para Vorcaro e também usou um jatinho do ex-controlador do Master. Conforme mostrou a coluna Radar, Vorcaro tinha em Rueda um parceiro para um projeto ambicioso: com as bets a todo vapor, planejava montar um cassino em São Paulo para lucrar 1 bilhão de dólares ao ano. Candidato a deputado federal pelo Rio de Janeiro, Rueda foi eleito.

Ex-ministro da Casa Civil do governo Bolsonaro e tratado como “grande amigo” por Daniel Vorcaro, o senador Ciro Nogueira (PP-PI) não conseguiu se reeleger para mais oito anos de mandato. O parlamentar é formalmente investigado no Supremo Tribunal Federal (STF) em decorrência do caso Master. Ele foi o autor, por exemplo, de uma proposta legislativa que ampliava de 250. 000 reais para 1 milhão de reais o valor a ser coberto pelo Fundo Garantidor de Créditos (FGC) no caso de investimentos malfadados.

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O escândalo do Master e a Bahia

Tidas como ponto nefrálgico do escândalo do Master por conta da proximidade de Augusto Lima, ex-sócio de Vorcaro, com políticos baianos, as relações dos candidatos no estado com o banqueiro pouco alteraram o quadro eleitoral detectado nas últimas pesquisas. ACM Neto (União Brasil), que aparece em trocas de mensagens obtidas pela Polícia Federal agendando encontros com o banqueiro e, segundo O Globo, é chamado pelo ex-dono do Master de “monstro” e “grande homem dessa nação”, perdeu a disputa para o governador Jerônimo Rodrigues (PT), que se reelegeu.

Na Bahia, os petistas Jaques Wagner e Rui Costa, ex-governadores cujas gestões se aproximaram de Augusto Lima, também foram reeleitos para o Senado. A onipresença do escândalo do Master com políticos baianos de diferentes correntes partidárias chegou a sugerir que poderia haver uma espécie de pacto de não-agressão e de omissão do nome de Vorcaro das críticas feitas ao longo da campanha. Não funcionou. Jerônimo Rodrigues disse que ACM Neto “estava prestando consultoria ao banco do Vorcaro”, enquanto minimizou os contratos que seus correligionários que o antecederam no cargo fecharam com o entorno do banqueiro.

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Nos tempos de bonança, Lima, ex-CEO do Master, era o responsável pela construção de pontes com a classe política, em especial com próceres do PT, como Rui Costa e Jaques Wagner. Baianos como Lima, ambos haviam presenciado a ascensão do sócio do Master quando o grupo comprou, ainda em 2018, o programa de crédito consignado Credcesta, um negócio que prosperou em pouco tempo e hoje atua em quase todo o país. Wagner foi alvo de buscas da Polícia Federal por suspeitas de ter recebido vantagens financeiras de Vorcaro, incluindo um apartamento de 2,45 milhões de reais.