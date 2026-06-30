Bahia: Jerônimo diz que não vai exonerar secretário investigado no escândalo do Master

O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), afirmou que não vai exonerar o seu secretário de Meio Ambiente, Eduardo Mendonça Sodré Martins, que é investigado pela Polícia Federal por suposto envolvimento no caso de corrupção do Banco Master.

Para o petista, até o momento, não há nenhum motivo concreto para o afastamento do servidor, que é também enteado do senador Jaques Wagner (PT-BA), outro investigado pela PF no mesmo caso e que perdeu sua posição de liderança do governo Lula no Senado diante do escândalo.

“De forma nenhuma nós vamos fazer afastamento sem qualquer tipo de motivação concreta, de provas. Eduardo é advogado, está se defendendo. Não está no script qualquer afastamento de nenhum secretário por motivo do que está acontecendo, de denúncias ou qualquer tipo de julgamento. Não há julgamento para que a gente possa definir ou determinar a saída de qualquer secretário”, afirmou Jerônimo Rodrigues em entrevista coletiva.

Para as autoridades policiais, Eduardo Sodré Martins exercia um papel importante no esquema de corrupção, sendo responsável por cobrar Augusto Lima, ex-sócio do Master, os repasses milionários para a empresa de sua esposa (nora de Jaques Wagner). A PF acredita que o secretário tenha usado a empresa para ocultar vantagens indevidas, propina, relacionadas ao senador petista.

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Jaques Wagner, por sua vez, é investigado pela possibilidade de ter recebido propina de Augusto Lima em troca de atuação parlamentar em favor do Banco Master. Entre as vantagens indevidas que pode ter recebido estão um apartamento avaliado em 2,45 milhões de reais e o repasse para uma empresa do enteado (que soma 3,5 milhões de reais). Também teria sido disponibilizado ao senador o uso gratuito de aeronaves, além da entrega de ingressos para um show em Los Angeles, nos Estados Unidos.

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A investigação já prejudica a imagem de Lula no Nordeste. Segundo o último levantamento do Nexus, o petista caiu cinco pontos percentuais no Nordeste depois que o caso veio à tona. O presidente vai à Bahia nesta semana, mas desistiu de participar de uma importante caminhada ao lado de Jaques Wagner, como foma de se distanciar do problema.