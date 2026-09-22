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Política

Avante repassa a candidato com deficiência menos do que a verba prometida

Wanderley Montanholi recebeu apenas 27 mil reais dos 200 mil reais que, segundo sua campanha, haviam sido acordados com o Avante

Por Marcelo Ribeiro Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 22 set 2026, 15h10
O deputado federal Luís Tibé, presidente nacional do Avante
O deputado federal Luís Tibé, presidente nacional do Avante  (Facebook Luís Tibé/Divulgação)
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Avante repassa a candidato com deficiência menos do que a verba prometida Priorizar nos meus resultados Google

O candidato a deputado federal Wanderley Montanholi, pessoa com deficiência física oculta e autista, recebeu apenas 27 mil reais dos 200 mil reais que, segundo sua campanha, haviam sido acordados com o Avante. O valor repassado até agora corresponde a apenas 13,5% do prometido.

Levantamento da campanha mostra repasses que somam mais de 5 milhões de reais para outras candidaturas na mesma chapa. Segundo Wanderley, o montante não inclui as verbas destinadas às cotas de gênero e raça. O Avante recebeu 72,5 milhões de reais do Fundo Eleitoral em 2026.

A campanha afirma que tentou contato com o partido para esclarecer a situação e obter informações sobre os repasses, mas que vem recebendo respostas sem uma definição objetiva sobre quando os recursos serão disponibilizados.

Segundo Wanderley, a legenda tem protelado a definição e sucessivamente postergado os repasses, o que compromete a previsibilidade necessária para o planejamento e a execução da campanha.

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“É capacitista e incoerente um partido que tem um psiquiatra como candidato a presidente, que fala sobre essa pauta, não respeitar neurodivergentes e pessoas com deficiência dentro do próprio partido. Tem gente vulnerável sem receber”, afirma Wanderley, que disputa uma vaga na Câmara com uma plataforma voltada à defesa dos direitos das pessoas com deficiência, autistas e outras minorias.

“Como é possível fazer uma campanha competitiva sem recursos, ou sem receber valores do fundo em tempo hábil para organizar a produção de materiais impressos, impulsionar conteúdo e remunerar equipes?”, questiona Wanderley, que complementa: “É uma campanha pensada para minguar”.

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