Auxiliares de Lula comemoram ‘trocas e sugestões’ em jantar com banqueiros e empresários no Alvorada
Jantar do presidente com PIB foi classificado como "ameno" e marcado por um "clima de convergência"
Aliados do presidente Luiz Inácio Lula da Silva classificaram como “ameno”, marcado por um “clima de convergência”, o jantar entre membros do governo, banqueiros e empresários na noite de ontem no Palácio da Alvorada.
Um dia depois do convescote, auxiliares comemoraram as trocas entre o petista e os convidados e as sugestões recebidas.
Antes mesmo do encontro, a reunião era vista como um aceno do presidente ao setor privado e uma busca por uma aproximação com esse grupo.
Segundo apurou o Radar, entre os empresários, Luiz Trabuco, do Bradesco, e André Esteves, do BTG, fizeram falas reconhecendo que Lula trabalhou pela institucionalidade e pela relação entre os Poderes. Eles demonstraram preocupação com a taxa de juros elevada e a consequente inadimplência.
O vice-presidente Geraldo Alckmin fez uma das falas mais contundentes e reforçou o compromisso do governo com um esforço para a redução da taxa de juros e a melhora do quadro fiscal.
Em um gesto ao mercado, o ministro da Fazenda, Dario Durigan, que tem boa relação com o empresariado, destacou que o eventual novo mandato de Lula estará comprometido com o arcabouço fiscal.
Segundo relatos dos presentes, Lula estava inspirado, não houve nenhum momento de saia justa e Flávio Bolsonaro, principal adversário do petista nas urnas, sequer foi citado.
Fontes próximas ao mandatário avaliam que o encontro foi importante para a recuperação de laços com nomes relevantes do PIB nacional.
Falaram ainda na feliz coincidência de realizar o encontro no dia do envio do orçamento e da retomada das negociações com os Estados Unidos sobre o tarifaço.