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Política

Autorizada por Moraes, busca na casa de Bolsonaro vira combustível para campanha de Flávio

Especialistas divergem sobre a legalidade da operação, enquanto avaliam que o episódio tende a reforçar o discurso de perseguição explorado do bolsonarismo

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 8 jul 2026, 12h54
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Autorizada por Moraes, busca na casa de Bolsonaro vira combustível para campanha de Flávio Priorizar nos meus resultados Google

Agentes da Polícia Federal cumpriram mandado de busca e apreensão na residência do ex-presidente Jair Bolsonaro para localizar armas, munições e documentos relacionados ao registro de armamentos. A diligência foi determinada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), após o magistrado apontar divergências entre as informações apresentadas pela defesa e os dados constantes nos autos do processo. No programa Ponto de Vista, apresentado por Laísa Dall’Agnol, o repórter Daniel Gullino, o editor José Benedito da Silva e o advogado constitucionalista André Marsiglia analisaram os aspectos jurídicos e os efeitos políticos da operação (este texto é um resumo do vídeo acima).

Por que Moraes determinou a operação?

A nova diligência decorre da investigação iniciada após uma pistola registrada em nome de Bolsonaro ter sido apreendida com um agente de sua segurança durante uma blitz de trânsito. Na semana anterior, Moraes havia mantido a prisão domiciliar do ex-presidente, mas determinara que todas as armas registradas em seu nome fossem entregues às autoridades.

A defesa informou que parte do armamento estava sob custódia do Exército e outra parte já havia sido apreendida pela Polícia Civil. Entretanto, o Exército comunicou ao Supremo que duas armas não constavam do material recebido. Posteriormente, os advogados afirmaram que uma delas nunca teria sido retirada da loja onde foi adquirida, enquanto a outra correspondia justamente à pistola apreendida na blitz.

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Para Moraes, contudo, as explicações não coincidiam com as informações constantes do processo, motivo pelo qual considerou a busca domiciliar “imprescindível” para verificar a existência de armas ou munições na residência do ex-presidente.

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A busca era juridicamente necessária?

O advogado constitucionalista André Marsiglia avaliou que o caso decorre de uma falha na decisão que instituiu a prisão domiciliar. Segundo ele, a posse regular de armas não constitui ilícito, razão pela qual eventual proibição deveria constar expressamente entre as restrições impostas pelo Supremo. “A decisão judicial deveria possuir como um dos itens de restrição não ter arma”, afirmou.

Marsiglia sustentou que, como essa vedação não estava prevista, Bolsonaro não poderia ser responsabilizado por descumprir uma condição inexistente. Na avaliação do advogado, Moraes tenta agora corrigir essa omissão, mas acabou adotando uma medida excessivamente rigorosa. “A busca e apreensão precisa ser a última das medidas”, disse. Para ele, antes da operação seria possível esclarecer as divergências diretamente com a defesa, sem recorrer a uma diligência policial na residência do ex-presidente.

Como o episódio repercute no cenário político?

Para José Benedito da Silva, o episódio representa mais um capítulo da conturbada execução da pena imposta ao ex-presidente. O editor observou que Moraes passou a exercer atribuições típicas da execução penal, administrando questões relacionadas ao cumprimento da prisão domiciliar. Segundo ele, cada novo incidente envolvendo Bolsonaro acaba produzindo reflexos eleitorais imediatos.

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O editor lembrou que o próprio Flávio reagiu rapidamente à operação, classificando-a como uma tentativa de criar uma “cortina de fumaça”. Na avaliação do editor, a origem da controvérsia, entretanto, foi justamente o envio de uma arma para manutenção, circunstância que desencadeou toda a discussão sobre o paradeiro do armamento registrado em nome do ex-presidente.

A prisão continuará sendo explorada na campanha?

Segundo José Benedito, a tendência é que qualquer novo episódio relacionado ao cumprimento da pena de Bolsonaro seja incorporado ao discurso político da direita durante a campanha presidencial. “O Flávio vai usar isso”, afirmou.

Na avaliação do editor, parcela significativa do eleitorado considera que a condenação do ex-presidente foi excessiva ou motivada politicamente. Por essa razão, cada decisão judicial envolvendo Bolsonaro tende a reforçar a narrativa de perseguição adotada por seus aliados. José Benedito defendeu que o Supremo conduza a execução penal com equilíbrio para evitar novos desgastes políticos. Segundo ele, decisões técnicas e discretas reduzem o risco de que cada ato processual seja transformado em combustível eleitoral durante a campanha.

VEJA+IA: Este texto resume um trecho do programa audiovisual Ponto de Vista (confira o vídeo acima). Conteúdo produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.

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