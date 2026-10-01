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Política

Ausência de Lula no debate da Globo traz uma oportunidade para Flávio, segundo cientista político

Elias Tavares vê tentativa de preservação do petista e diz que eventual ganho do senador dependerá do comportamento dos adversários

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 1 out 2026, 13h17
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Ausência de Lula no debate da Globo traz uma oportunidade para Flávio, segundo cientista político Priorize VEJA no Google

A ausência de Lula no último debate presidencial da TV Globo pode abrir espaço para uma aproximação entre candidatos da direita, na avaliação do cientista político Elias Tavares. Em entrevista a Laísa Dall’Agnol no programa Ponto de Vista, ele afirmou que a participação de Flávio Bolsonaro no encontro desta quinta-feira, 1º, pode trazer ganhos à sua campanha, mas que isso dependerá da postura dos demais concorrentes (este texto é um resumo do vídeo acima).

Por que Lula decidiu não participar?

Para Tavares, a ausência do presidente pode ser uma escolha estratégica para evitar o desgaste de um confronto com os adversários. “A não ida do presidente Lula no debate de hoje, na minha avaliação, é uma forma de se preservar”, afirmou.

O cientista político avalia que, se estivesse presente, Lula poderia se tornar o principal alvo dos demais candidatos. “Ele seria a principal vidraça”, disse. Ao mesmo tempo, Tavares considera que deixar o debate sem a presença do campo da esquerda também pode representar um prejuízo para a campanha do presidente.

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Como o encontro pode favorecer Flávio Bolsonaro?

Segundo Tavares, candidatos e partidos já começam a fazer cálculos voltados ao segundo turno. Nesse contexto, o debate pode se tornar uma oportunidade de aproximação dentro da direita. “A gente pode ter um debate muito de coalizão mesmo do lado da direita”, afirmou.

Esse cenário, porém, depende da maneira como os participantes conduzirão o confronto. Para o cientista político, a concentração do debate em um único campo não garante, por si só, uma vantagem para Flávio: os concorrentes ainda podem optar por enfrentá-lo ou disputar espaço entre si.

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O que observar no comportamento dos candidatos?

Tavares destacou a ausência de Renan Santos, que, em sua avaliação, poderia adotar uma postura de confronto mais direto com Flávio. Quanto aos demais participantes, o cientista político afirmou que será necessário observar como se posicionarão diante do candidato e da ausência de Lula.

“O Flávio tirar louros disso vai depender muito do comportamento dos candidatos que vão participar”, resumiu. Para Tavares, o encontro reúne duas possibilidades para o presidente: preservar-se dos ataques ao não comparecer e, ao mesmo tempo, deixar aos adversários o espaço de discussão na reta final do primeiro turno.

VEJA+IA: Este texto resume um trecho do programa audiovisual Ponto de Vista (confira o vídeo acima). Conteúdo produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.

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