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Política

Aumento do Bolsa Família mostra ‘desespero’ e não vai ajudar Lula, diz ex-marqueteiro de Flávio

Eduardo Fischer questiona impacto da medida a poucas semanas da eleição e diz que benefício não deve alterar voto de quem já apoia o presidente

Por Redação 17 set 2026, 21h12
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Aumento do Bolsa Família mostra ‘desespero’ e não vai ajudar Lula, diz ex-marqueteiro de Flávio Priorizar nos meus resultados Google

O reajuste do Bolsa Família anunciado pelo governo Lula dificilmente teria, na avaliação do publicitário Eduardo Fischer, capacidade de alterar de forma significativa o cenário eleitoral. Ex-marqueteiro da campanha de Flávio Bolsonaro, Fischer classificou a medida como uma tentativa de reação da campanha petista a poucas semanas do primeiro turno. A análise foi feita durante entrevista ao programa VEJA em Foco, apresentado por Marcela Rahal. (este texto é um resumo do vídeo acima)

Por que Fischer considera o reajuste uma reação eleitoral?

Durante a entrevista, Fischer foi questionado sobre o que o governo Lula poderia fazer para tentar modificar o cenário da disputa presidencial. Ele citou o aumento de 15% no valor mínimo do Bolsa Família e associou o anúncio ao momento da campanha.

“Isso aí mostra um desespero. Faltam duas semanas para eleição”, afirmou o publicitário. Fischer questionou ainda o momento escolhido para a medida. “Ele devia ter feito isso o ano passado, no começo desse ano, não faltando duas semanas.”

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O reajuste pode mudar a intenção de voto?

Para Fischer, o aumento teria efeito limitado porque parte dos beneficiários do programa já estaria entre os eleitores de Lula. O raciocínio do publicitário é que um eleitor que já pretendia votar no presidente não passaria a apoiá-lo novamente por causa do reajuste.

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“Ele já está no Bolsa Família. O que ele está fazendo? Ele vai aumentar? Não, tudo bem. Mas eu já vou votar nele”, disse Fischer.

Na avaliação dele, portanto, a medida não criaria necessariamente novos votos para o presidente entre os beneficiários que já estariam inclinados a apoiá-lo.

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O que ele diz sobre o tempo restante da campanha?

Outro argumento apresentado pelo publicitário é o curto período disponível para que o governo transforme o anúncio em resultado eleitoral. Fischer afirmou que, na reta final, existem restrições impostas pela legislação eleitoral sobre a divulgação de medidas e ações de governo.

“Não vai dar tempo, não pode anunciar, ele não pode propagar. Ele não pode fazer nada, porque você tem lei eleitoral”, afirmou.

VEJA+IA: Este texto resume um trecho do telejornal VEJA em Foco (confira o vídeo acima). Conteúdo produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.

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TAGS:
Bolsa Família
Eleições 2026
Flávio Bolsonaro
Luiz Inácio Lula da Silva
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