Aula de Haddad na Unicamp tem tumulto após protesto de integrante do MBL

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A aula magna de Fernando Haddad na Unicamp foi interrompida por um manifestante do MBL, Matheus Pereira, que o acusou de campanha antecipada. O tumulto escalou para agressões físicas. O PT classifica o ocorrido como violência política da extrema direita, enquanto Haddad não se manifesta sobre o incidente. Veja os detalhes do confronto.

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A aula magna do ex-ministro da Fazenda e pré-candidato do PT ao governo de São Paulo, Fernando Haddad, foi interrompida na noite desta quinta-feira, 2, após um tumulto provocado por um manifestante durante evento realizado no Teatro de Arena da Unicamp, em Campinas.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram Matheus Pereira, pré-candidato a deputado estadual pelo partido Missão e integrante do Movimento Brasil Livre (MBL), discutindo com seguranças enquanto afirma que Haddad estaria promovendo campanha eleitoral antecipada dentro da universidade. Durante a retirada do manifestante, houve empurrões e, depois de virar as costas, Pereira recebe uma rasteira, também registrada nas imagens.

Após o episódio, Pereira publicou um vídeo nas redes sociais afirmando que foi à universidade para “denunciar campanha antecipada” e acusou os seguranças do evento de agressão. “Quando começamos a questionar, fomos agredidos pelos próprios seguranças do Haddad”, escreveu.

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O PT divulgou nota classificando o episódio como mais um caso de violência política. Segundo o partido, integrantes da extrema direita teriam provocado deliberadamente o confronto e utilizado uma estratégia semelhante à registrada, segundo a legenda, em outro evento de Haddad realizado na semana passada, durante a cerimônia de entrega do título de Cidadão Honorário de Santo André.

Haddad, por sua vez, publicou nas redes sociais um balanço da aula magna e destacou os investimentos federais em Campinas e na região, sem fazer referência ao tumulto ocorrido durante o evento. “É sempre muito bom estar aqui para conversar com estudantes, professores e pesquisadores sobre o futuro do nosso estado e do nosso país. Campinas é uma cidade estratégica para São Paulo e para o Brasil”, disse Haddad na rede social X (antigo Twitter).

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O episódio acontece seis dias após outro confronto envolvendo integrantes do MBL e apoiadores do petista em Santo André, durante a entrega do título de cidadão honorário ao ex-ministro. Na ocasião, manifestantes tentaram interromper a cerimônia, e a confusão também terminou em agressões.