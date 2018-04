“No sábado, durante a missa negra em louvor de Lula, celebrada em São Bernardo, foram registradas sete agressões a profissionais da imprensa. No mesmo dia, equipes de televisão foram atacadas por devotos da seita nas imediações do aeroporto de Congonhas. O Sindicato dos Jornalistas no Estado de São Paulo, subordinado à CUT, soltou uma nota identificando a culpada pela selvageria: ‘a política das grandes empresas de comunicação que apoiam o golpe’, e adotam ‘uma linha editorial de hostilidade contra as organizações populares'”. Acompanhe o “1 Minuto com Augusto Nunes” no Podcast de VEJA: