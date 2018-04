“Às oito e meia da manhã desta segunda-feira, integrantes do bando autodenominado Movimento dos Trabalhadores Sem Teto-MTST ocuparam o triplex no Guarujá que Lula ganhou de uma empreiteira amiga mas jura que não é dele. Chefão do MTST, Guilherme Boulos assim explicou o objetivo dos invasores: ‘Se é do Lula, o povo poderá ficar. Se não é, por que então ele está preso'”. Acompanhe o “1 Minuto com Augusto Nunes” no Podcast de VEJA: