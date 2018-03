“Quem acompanhou a performance de Sergio Moro no Roda Viva desta segunda-feira viu e ouviu um quarentão tranquilo, sensato, vacinado contra as armadilhas da vaidade, avesso a fanfarra e foguetório. Milhões de espectadores com mais de cinco neurônios constataram que o juiz da Lava Jato é um brasileiro íntegro, um juiz que cumpre a lei porque é essa a missão dos juízes honrados”. Acompanhe o 1 Minuto Com Augusto Nunes no Podcast de VEJA: