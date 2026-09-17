Augusto Cury recua em pesquisa e perde força para outro nome da terceira via

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Nova pesquisa AtlasIntel revela mudanças na disputa pelo terceiro lugar na corrida presidencial. Augusto Cury perdeu 3,1 pontos percentuais, enquanto Renan Santos, mesmo com leve queda, assume a terceira posição isolada. Ambos seguem distantes de Lula e Flávio Bolsonaro, que lideram a pesquisa.

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A disputa pelo terceiro lugar na corrida presidencial ganhou um novo desenho na pesquisa AtlasIntel divulgada nesta quinta-feira, 17. Augusto Cury perdeu força em uma semana e caiu de 6,6% para 3,5% das intenções de voto, enquanto Renan Santos passou de 6,5% para 5,1%. Embora também tenha oscilado para baixo em pontos percentuais, o candidato do Missão agora aparece isoladamente à frente de Cury, depois de uma disputa praticamente empatada na rodada anterior.

O que mudou na briga pelo terceiro lugar?

Na pesquisa divulgada na semana passada, Cury e Renan Santos estavam praticamente empatados: 6,6% para o escritor e 6,5% para o candidato do Missão. A diferença era de apenas 0,1 ponto percentual. Agora, Renan aparece com 5,1%, contra 3,5% de Cury, abrindo uma vantagem de 1,6 ponto.

O movimento, portanto, não foi de crescimento de Renan em termos absolutos. Ele recuou 1,4 ponto percentual. O que mudou de maneira mais acentuada foi o desempenho de Cury, que perdeu 3,1 pontos. Com isso, Renan ganhou espaço na disputa relativa pela terceira colocação.

Por que Cury perdeu espaço?

O resultado mais recente interrompe a trajetória apresentada por Cury nas medições anteriores da AtlasIntel. Na rodada da semana passada, o escritor havia alcançado 6,6% e aparecia em terceiro lugar, praticamente empatado com Renan Santos. Agora, caiu para 3,5%, enquanto os dois candidatos que lideram a corrida seguem em patamares muito superiores.

Lula registra 44,1% no novo levantamento, e Flávio Bolsonaro aparece com 41,7%. Assim, a disputa pelo terceiro lugar continua distante dos dois primeiros colocados: Renan tem 5,1%, e Cury, 3,5%.

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Como Renan Santos aparece na nova fotografia?

Renan Santos agora é o terceiro colocado isolado no cenário testado pela AtlasIntel. Seus 5,1% o colocam 1,6 ponto à frente de Cury. Na rodada anterior, a diferença entre os dois era estatisticamente pequena, com apenas 0,1 ponto separando os candidatos.

O novo resultado também mostra que a disputa pela terceira posição continua bastante distante da polarização entre Lula e Flávio Bolsonaro. Nenhum dos demais nomes testados alcança 2%: Romeu Zema tem 1,1%, enquanto Ronaldo Caiado registra 1,7%.

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O que o segundo turno mostra sobre Cury e Renan?

Nos confrontos diretos contra Lula, a distância entre os dois candidatos da terceira via também é diferente. Cury se mostra mais competitivo e aparece com 41,1% contra 43,8% do presidente, enquanto Renan Santos registra 29,7%, ante 46,1% de Lula. No caso de Cury, a diferença é de 2,7 pontos percentuais. Já no confronto com Renan, a vantagem numérica de Lula chega a 16,4 pontos.

Como foi feita a pesquisa AtlasIntel?

A pesquisa foi realizada entre os dias 11 e 16 de setembro com 5.018 eleitores. A margem de erro é de um ponto percentual, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral sob o número BR-06221/2026.

VEJA+IA: Este conteúdo de pesquisa foi produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.