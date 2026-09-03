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Política

Augusto Cury planeja ato de 7 de Setembro em reduto bolsonarista

Escritor anunciou caminhada em Copacabana no Dia da Independência

Por Anna Satie Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 3 set 2026, 18h24
Homem de meia-idade, óculos e terno azul-marinho, gesticula com as mãos abertas enquanto fala em uma coletiva de imprensa. Microfones de diversas emissoras estão à sua frente, em um ambiente interno com parede clara e janela ao fundo
O candidato do Avante à Presidência da República, Augusto Cury (Divulgação/Campanha/.)
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O escritor Augusto Cury (Avante) anunciou nesta quinta-feira, 3, a intenção de fazer uma caminhada no 7 de Setembro na praia de Copacabana, tradicional reduto bolsonarista onde Flávio Bolsonaro (PL) fez seu ato inicial de campanha.

A manifestação de Cury usará a cor branca e “reforça os pilares de fé, família, educação e valores”, segundo a organização do evento. Haverá um trio elétrico e um palco montado no Posto 5, onde o candidato discursará para apoiadores pela manhã do Dia da Independência. “O 7 de Setembro é uma data que representa a independência, mas também precisa simbolizar a união dos brasileiros”, disse o candidato.

A mobilização bolsonarista deve ficar restrita neste ano a São Paulo, onde Flávio participará de um ato na avenida Paulista na parte da tarde.

A campanha do escritor era vista com pouca seriedade até esta semana, quando ele despontou no terceiro lugar das pesquisas. No levantamento BTG/Nexus publicado na segunda-feira, 31, o candidato do Avante saiu de 2% para 11% no intervalo de uma semana. O crescimento dele é atribuído ao aumento de exposição na mídia tradicional –ele participou de sabatinas e do debate da Band–, mas principalmente nas redes sociais. Campanhas adversárias suspeitam do uso de esquemas de engajamento artificial para aumentar o alcance do escritor no Instagram.

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