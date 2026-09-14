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Política

Augusto Cury perde espaço a três semanas da eleição, mostra nova pesquisa BTG/Nexus

Escritor e outros candidatos fora da polarização entre Lula e Flávio Bolsonaro passam de 21% para 15% em duas semanas

Por Da Redação 14 set 2026, 08h23
ESTRATÉGIA - Cury em Copacabana: aposta em eleitor fora da polarização
O candidato do Avante à Presidência, Augusto Cury (Tercio Teixeira/AFP)
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A três semanas do primeiro turno, os candidatos que tentam ocupar espaço fora da disputa entre Luiz Inácio Lula da Silva e Flávio Bolsonaro perderam terreno na nova pesquisa BTG/Nexus. Somados, esses nomes passaram de 21% das intenções de voto há duas semanas para 15% na rodada divulgada nesta segunda-feira, 14.

O movimento mais expressivo ocorre com Augusto Cury. O escritor, que havia chegado a 11% em 31 de agosto, passou para 9% na semana seguinte e agora aparece com 6% no principal cenário estimulado. As duas rodadas anteriores confirmam a sequência de 11% e 9%.

Ao mesmo tempo, Lula e Flávio concentram agora 79% das intenções de voto: o presidente tem 42%, enquanto o senador registra 37%. Duas semanas atrás, os dois somavam 72%.

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Quanto Augusto Cury perdeu nas últimas semanas?

Cury perdeu 5 pontos percentuais em duas rodadas. Depois de alcançar 11%, caiu para 9% em 8 de setembro e aparece agora com 6%.

Na pesquisa espontânea, o movimento também aparece. O escritor havia registrado 8% no fim de agosto, caiu para 6% na semana passada e agora tem 5%.

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A mudança ocorre depois de Cury ter sido o principal destaque entre os candidatos fora de Lula e Flávio na rodada de 31 de agosto, quando alcançou dois dígitos no primeiro turno.

Como estão os demais candidatos fora de Lula e Flávio?

Ronaldo Caiado aparece com 5% no principal cenário estimulado, ante 4% na rodada anterior. Renan Santos, por sua vez, passou de 4% para 2%, enquanto Romeu Zema permanece com 1%.

Samara também registra 1%. Rui Costa Pimenta, Hertz Dias, Edmilson Costa, Veterinário Wilson Grassi e Clariana Barão aparecem com menos de 1% individualmente.

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O resultado mantém Cury como o nome mais bem colocado desse grupo, mas reduz sua distância em relação a Caiado: agora apenas 1 ponto separa os dois.

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Para onde pode ir o eleitor que ainda admite mudar?

Apesar da queda no primeiro turno, Cury continua aparecendo como a principal segunda opção entre os 17% dos eleitores que afirmam que ainda podem trocar de candidato.

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Nesse grupo, 17% citam o escritor. Lula aparece com 14%, Caiado com 13%, Flávio com 12%, Renan com 9% e Zema com 7%.

O dado indica apenas a preferência declarada como segunda escolha entre os eleitores ainda indecisos sobre manter o voto e não permite projetar uma transferência efetiva até a eleição.

O voto em Cury está consolidado?

Entre os eleitores que atualmente dizem votar em Cury, 65% afirmam que a decisão já está tomada e não vai mais mudar. Outros 34% admitem trocar de candidato.

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O grau de consolidação fica abaixo do registrado entre os dois primeiros colocados: 89% dos eleitores de Lula e 86% dos de Flávio dizem já ter decisão definitiva.

A Nexus calcula para Cury um piso de 4% e um teto de 9%, levando em consideração os eleitores que admitem mudar de voto e as segundas opções declaradas.

Cury também perdeu terreno no segundo turno?

Na semana passada, Cury havia aparecido numericamente à frente de Lula em um eventual segundo turno, com 45% contra 43%, ainda em situação de empate técnico.

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Agora, a ordem se inverteu. Lula marca 45%, contra 42% do escritor. A diferença de 3 pontos percentuais permanece dentro do intervalo definido pela margem de erro para os resultados dos dois candidatos.

Cury mantém, porém, o maior potencial de voto entre os candidatos que aparecem fora da dupla Lula-Flávio: 42% dizem que ele é sua única opção ou que poderiam votar nele. Sua rejeição é de 33%.

Quanto Lula e Flávio passaram a concentrar da disputa?

A redução do espaço dos demais candidatos ocorre simultaneamente ao avanço dos dois líderes. Há duas semanas, Lula tinha 39%, Flávio 33% e Cury 11%. Agora, Lula registra 42%, Flávio 37% e Cury 6%. Assim, Lula e Flávio passaram de uma soma de 72% para 79% das intenções de voto no período, enquanto os demais candidatos recuaram de 21% para 15%.

Qual a metodologia da pesquisa?

A 14ª rodada da pesquisa BTG/Nexus ouviu 2.003 eleitores por telefone entre os dias 11 e 13 de setembro. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral sob o número BR-04076/2026.

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