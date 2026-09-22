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Política

Augusto Cury: ‘Modelo de Lula está falido e de Flávio também, se o pai perdeu, o filho também vai perder’

Candidato do Avante à Presidência critica os dois principais adversários e diz que não apoiará nenhum deles caso fique fora da disputa final

Por Redação 22 set 2026, 20h39
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Augusto Cury: ‘Modelo de Lula está falido e de Flávio também, se o pai perdeu, o filho também vai perder’ Priorizar nos meus resultados Google

O candidato do Avante à Presidência da República, Augusto Cury, afirmou nesta terça-feira, 22, que considera “falido” o modelo econômico do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e também o do senador Flávio Bolsonaro. Em sabatina no programa Veja em Foco, conduzida por Marcela Rahal, com participação do colunista de Radar, Robson Bonin, e do editor de Política de VEJA, José Benedito da Silva, Cury disse que pretende chegar ao segundo turno e descartou apoiar qualquer um dos dois adversários. (este texto é um resumo do vídeo acima)

Por que Cury diz que os modelos de Lula e Flávio Bolsonaro estão falidos?

Ao responder sobre um eventual segundo turno sem sua presença, Cury foi direto ao comparar os projetos de Lula e Flávio Bolsonaro. “O modelo econômico de Lula está falido. O modelo de Flávio Bolsonaro também. Se o pai perdeu, o filho também vai perder”, afirmou. Segundo ele, os dois representam modelos que não correspondem à alternativa que pretende apresentar ao eleitorado.

Cury também fez críticas específicas à gestão de Lula. Para ele, o primeiro governo do petista teve uma postura diferente na economia, que atribuiu à presença de Henrique Meirelles e a um “choque de responsabilidade fiscal”. Na avaliação do candidato, porém, o modelo teria se deteriorado posteriormente.

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Por que Cury rejeita apoio a Lula ou Flávio?

O candidato afirmou que quer enfrentar Lula diretamente na etapa final da eleição. “Eu quero o Lula no segundo turno, porque nós vamos aposentá-lo”, disse. “Eu vou aposentar o Lula porque eu vou ser presidente do Brasil”, afirmou.

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Cury também questionou a atuação e as propostas de Flávio. Ele citou o que chamou de “planilha do Dark Horse” e afirmou querer explicações sobre os gastos relacionados ao projeto. Também questionou a experiência empresarial e no setor agrícola dos dois principais adversários.

“Como é que pode ele, que nunca plantou uma horta, que ele defina o futuro da agricultura, bem como Lula, que nunca plantou uma horta e definiu o futuro da agricultura?”, disse Cury, ao criticar a capacidade dos políticos de definir políticas para setores da economia.

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Qual alternativa Cury diz querer apresentar?

Cury afirmou que sua candidatura busca romper com a polarização entre os dois grupos políticos. Ele disse que pretende convocar especialistas para participar do governo e estabelecer um “pacto social”, em vez de um acordo político tradicional com deputados.

“Queremos ganhar essa eleição porque queremos chamar os melhores especialistas da nação brasileira para governar com justiça, fazendo um pacto social e não um pacto com deputados”, afirmou.

O candidato também voltou a defender uma mudança na relação entre governantes e o poder público. Segundo ele, presidentes e demais ocupantes de cargos eletivos devem ser vistos como empregados da sociedade.

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VEJA+IA: Este texto resume um trecho do telejornal VEJA em Foco (confira o vídeo acima). Conteúdo produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.

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