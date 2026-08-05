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Política

Augusto Cury escolhe ex-deputado como vice em chapa à Presidência

Escritor e psiquiatra afirmou que Julio Delgado foi 'parlamentar exemplar'

Por Daniel Gullino Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 5 ago 2026, 17h01
Dois homens sorridentes posam para a câmera contra um fundo verde. À esquerda, um homem de óculos, blazer cinza e camisa azul clara. À direita, um homem de cabelo grisalho e camisa azul escura
Augusto Cury e Julio Delgado (./Divulgação)
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Augusto Cury escolhe ex-deputado como vice em chapa à Presidência Priorizar nos meus resultados Google

O psiquiatra e escritor Augusto Cury anunciou o ex-deputado Julio Delgado como seu companheiro de chapa na disputa pela Presidência. Os dois são filiados ao Avante.

“Deputado federal por seis mandatos, um parlamentar exemplar e um mineiro muito querido, que construiu sua trajetória no alto clero do Congresso Nacional, sempre protagonista, com reputação ilibada, combativo na defesa da ética pública e contra a corrupção”, afirmou Cury, em comunicado.

Julio Delgado entrou na Câmara pela primeira vez em 1999, como suplente. Depois, foi eleito em 2002 e teve cinco mandatos consecutivos, até 2023.

Nesse período, passou por MDB, PPS, PSB e PV antes de se filiar ao Avante, neste ano.

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Cury anunciou que, caso sejam eleitos, Delgado seria responsável por negociar “três grandes reformas”:  instituir um regime semipresidencialista, criar mandato de oito anos para ministros do STF e transformar o ministro das Relações Exteriores em secretário de Estado.

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