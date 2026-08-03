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Política

Augusto Cury confirma candidatura à Presidência sem anunciar vice

Na convenção do Avante, escritor disse que conversas com Zema não avançaram e que vice pode ser mulher

Por Anna Satie Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 3 ago 2026, 18h58 | Atualizado em 3 ago 2026, 21h23
Homem de terno azul-marinho, camisa branca e gravata azul, com óculos, fala em um microfone, gesticulando com as mãos abertas. Ao fundo, pessoas assistem em um auditório, com uma faixa laranja visível à direita
O escritor Augusto Cury durante a convenção do Avante em São Paulo (Anna Satie/VEJA)
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O Avante confirmou na noite desta segunda-feira, 3, em convenção em São Paulo a candidatura à Presidência do escritor Augusto Cury. Com a presença do prefeito da capital, Ricardo Nunes (MDB), e o governador do estado, Tarcísio de Freitas (Republicanos), a legenda oficializou a primeira tentativa do escritor best-seller a um cargo eletivo.

Assim como Flávio Bolsonaro (PL) e Romeu Zema (Novo), Cury também não indicou quem será o vice de sua chapa. Ao ser questionado sobre o assunto, disse que “é possível até que seja uma mulher”. “Nós estamos em uma fase embrionária da decisão”, afirmou. “Talvez, no prazo de uma semana, as nuvens estejam dissipadas e nós vamos escolher.”

O prazo para as convenções partidárias se encerra nesta quarta, 5. Os partidos costumam indicar a chapa completa nessas ocasiões, mas não foi isso que aconteceu neste ano. As siglas terão até o dia 15, limite para o registro das candidaturas, para oficializarem suas decisões.

Cury disse ter falado com Zema sobre a possibilidade de comporem uma chapa única, mas que isso provavelmente não se concretizará. “Nós conversamos da possibilidade de fazermos uma chapa única. Infelizmente, parece que não evoluiu. Ele ficou de me ligar no sábado. Se ele ligou, eu, pelo menos, não consegui receber a sua ligação. Portanto, está quase que descartada essa possibilidade”, disse.

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Ele lamentou o fato, dizendo que uma candidatura conjunta poderia ser uma solução “inteligente”. “São dois homens que são gestores, que não dependem da política, desenvolveram uma trajetória fora de Brasília. Acho que poderíamos contribuir para um projeto de nação.”

Outro nome com quem teria conversado é o do ex-ministro Aldo Rebelo, que pretendia se lançar candidato ao Planalto pelo DC, mas foi preterido pelo partido. Na última semana, Aldo assumiu a coordenação de campanha de Ronaldo Caiado (PSD).

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Cury tem 1% das intenções de voto

De acordo com a pesquisa BTG/Nexus divulgada nesta segunda, a candidatura do escritor ainda não deslanchou.

Dentro da margem de erro, de dois pontos percentuais para mais ou para menos, ele empata tecnicamente com Zema, que tem 3%, Renan Santos (Missão), com 4%, e Ronaldo Caiado (PSD), com 5%.

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O escritor disse que levará a candidatura até o final, e que conta com o início da campanha para se tornar mais conhecido. Apesar de ter milhões de seguidores nas redes sociais, ele afirmou que o algoritmo não entrega conteúdo político a eles.

Como propostas, Cury tem falado em uma reforma educacional voltada para o ensino técnico, empreendedorismo e inteligência artificial. Ele também defendeu mais espaço para mulheres na política e disse que, caso eleito, indicaria magistradas para as duas vagas do STF que se abrirão no próximo mandato.

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