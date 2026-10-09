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Política

Auditoria revela desvios de mais de R$ 400 milhões na Cedae Saúde

Pente-fino aponta que ex-presidente tem ligação com empresas offshore que receberam R$ 95 milhões da entidade

Por Ludmilla de Lima Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 9 out 2026, 11h54
PREJUÍZO - Cedae: a concessionária do Rio de Janeiro investiu cerca de 200 milhões de reais em CDBs
Cedae: auditoria aponta desvios em caixa de assistência a funcionários  (CEDAE/.)
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Auditoria revela desvios de mais de R$ 400 milhões na Cedae Saúde Priorize VEJA no Google

Uma auditoria do governo do Rio na Caixa de Assistência dos Empregados da Cedae (Cedae Saúde) encontrou indícios de desvios que superam R$ 400 milhões. O levantamento, realizado pela Grant Thornton, com acompanhamento do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) e da Cedae, aponta possíveis irregularidades no pagamento por serviços e suspeita de favorecimento de empresas ligadas à antiga direção da entidade, durante a gestão de Cláudio Castro (PL). O desembargador Ricardo Couto, ao assumir o Palácio Guanabara em março, iniciou uma varredura em todos os contratos de órgãos do estado.

Em 23 de junho de 2026, o então presidente da Cedae Saúde, Eric Frederik Gualberto, foi afastado, a pedido do novo comando da Cedae. A partir daí, foi iniciado o pente-fino na entidade. Gualberto ainda tentou retornar ao cargo, mas a Justiça negou o seu pedido. O relatório da auditoria será encaminhado ao Ministério Público para investigação dos fatos e adoção de medidas judiciais.

Pagamentos a empresas offshore

Com a saída de Eric Frederik Gualberto da empresa, a nova diretoria constatou que os arquivos com nomes de fornecedores e a contabilidade de dezembro de 2023 a abril de 2026 foram apagados. Mas, de acordo com o governo, os auditores conseguiram recuperar os dados, revelando que quatro empresas integrantes de uma offshore ligada a Gualberto nas Ilhas Virgens Britânicas receberam R$ 95 milhões durante sua gestão na Cedae Saúde.

A investigação afirma que a Diretoria Financeira e de Relações com Investidores da antiga gestão da Cedae fazia repasses mensais para o funcionamento da Cedae Saúde. Só que a diretoria atual da entidade constatou que os valores ficavam muito acima do necessário para o custeio. O repasse era, em média, de R$ 20 milhões por mês para a Cedae Saúde. Hoje, o valor é de cerca de R$ 6 milhões, uma redução de 70%.

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Criada em 1988, a Cedae Saúde é uma empresa que gerencia a assistência de saúde de funcionários ativos, dependentes, aposentados e pensionistas, em um total de 17 mil beneficiados.  A entidade oferece serviços como Saúde Ocupacional, Segurança do Trabalho, distribuição de remédios de uso contínuo, exames periódicos e admissional.

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