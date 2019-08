Auditores fiscais da Receita protestam contra interferência política no RJ

Cerca de 250 auditores-fiscais da Receita Federal do Rio de Janeiro fizeram um protesto nesta quarta-feira 21 contra tentativas de “interferências políticas” no órgão. O protesto se repetiu nas principais capitais do país, como Brasília, São Paulo, Porto Alegre e Belo Horizonte, parte do Dia Nacional do Luto, mobilização organizada pelo sindicato dos trabalhadores do Fisco contra as pressões sobre a instituições. Nas últimas semanas o Palácio do Planalto intensificou a movimentação para que postos considerados importantes no Rio de Janeiro sejam trocados. Na segunda-feira 19, o número 2 do Fisco, João Paulo Fachada, foi exonerado.

Também nesta quarta-feira 21, o presidente Jair Bolsonaro reagiu às críticas de que estaria interferindo em órgãos como a Receita e a Polícia Federal. “Ora, eu fui eleito para interferir mesmo, se é isso que eles querem. Se é para ser um banana ou um poste dentro da Presidência, tô fora”, afirmou, durante o Congresso Aço Brasil, na capital federal.

Durante o protesto no Rio, realizado nas escadarias do antigo prédio do Ministério da Fazenda, no centro da capital fluminense, faixas foram estendidas em alerta contra o possível desmonte institucional se forem trocadas as chefias de importantes unidades de fiscalização. Nos textos o grupo também escreveu que “ninguém é ‘infiscalizável” e que o Fisco é um órgão do Estado, e não de um governo.

À VEJA, o presidente do SindFisco no Rio, Alexandre Teixeira, rebateu as declarações de Bolsonaro. “Ele não foi eleito para politizar e se manter nos órgãos de Estado. A Receita não pode aceitar que o presidente determine quem fica em postos de mais baixo escalão. O direito dele é de escolher o chefe do órgão, sem outras interferências”, afirmou.