Áudio sexista de Arthur do Val choca a imprensa internacional

“Um proeminente membro da direita brasileira enfrenta pressão para renunciar após o vazamento de um áudio no qual ele faz comentários misóginos sobre refugiadas ucranianas durante uma missão humanitária ao país.” Assim começa a matéria publicada pelo jornal inglês The Guardian sobre o deputado estadual Arthur do Val (Podemos), conhecido como Mamãe Falei, que proferiu comentários sexistas em um grupo de WhatsApp sobre as mulheres ucranianas. Em determinado momento, o político diz que as ucranianas “são fáceis porque são pobres”.

Ao explicar o histórico de Do Val, o The Guardian ressaltou os laços do deputado com o presidente Jair Bolsonaro e o ex-ministro Sergio Moro, presidenciável que também faz parte do Podemos — e que criticou a fala do ex-colega. O caso ecoou ainda na imprensa de países como Argentina, Peru, Suíça e França, onde o tradicional jornal Le Fígaro dedicou uma longa matéria para narrar o caso. Arthur do Val retirou, neste sábado, 5, sua pré-candidatura ao governo de São Paulo.