Atuação do Congresso é reprovada por 41% dos brasileiros, diz Datafolha

O Instituto Datafolha divulgou nesta terça-feira, 21, no jornal Folha de S.Paulo, a avaliação dos eleitores brasileiros com relação ao Congresso Nacional. Ao todo, foram entrevistados 3.666 pessoas de 16 anos ou mais, em 191 cidades do Brasil, entre os dias 13 e 16 de dezembro. A margem de erro é de dois pontos percentuais.

Entre aqueles que acham a atuação de deputados e senadores ótima ou boa, o índice caiu de 13% em setembro para 10%. Já 45% consideram o trabalho regular (era 40% em setembro), 41% responderam que a atuação é ruim ou péssima (era 44%) e 4% disseram não saber (era 3%).

O nível de aprovação é o mais baixo já registrado na atual legislatura, que começou em 2019. Desde o início deste ano, a Câmara é presidida pelo deputado Arthur Lira (PP-AL) e o Senado por Rodrigo Pacheco (PSD-MG). Ambos foram eleitos com o apoio do presidente Jair Bolsonaro.