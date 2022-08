Atrás nas redes sociais, Lula tem ampla vantagem sobre Bolsonaro na TV

Na última sexta-feira 26, começou a propaganda eleitoral no rádio e na TV. Líder nas pesquisas, Lula (PT) tem o maior tempo na televisão por bloco dedicado aos candidatos a presidente. São 3 minutos e 28 segundos. Na segunda colocação em intenções de voto, Jair Bolsonaro (PL) conta com a segunda maior fatia: 2 minutos e 38 segundos. Uma reportagem da nova edição de VEJA detalha como cada um deles pretende usar a TV para conquistar votos, combinando a campanha televisiva à desenvolvida nas redes sociais.

Bolsonaro, que em 2018 venceu a disputa pedindo votos quase que exclusivamente no universo digital, em 2022 jogará pesado na TV. Sua ideia é usar a propaganda eleitoral para divulgar as realizações de seu governo, como o novo valor do Auxílio Brasil, e insuflar o antipetismo, rememorando denúncias de corrupção contra Lula e o PT. O presidente conta, inclusive, como uma equipe profissional de comunicação e com estúdios de gravação de primeira linha, ao contrário do que ocorreu na eleição passada. Essa mudança tem razão de ser.

Pesquisa Genial/Quaest divulgada em 17 de agosto mostrou Lula 12 pontos à frente de Bolsonaro na simulação de primeiro turno. A vantagem do petista é ainda maior entre quem se informa sobre política pela TV — 44% do total dos entrevistados. Nesse grupo, Lula tem 52% das intenções de voto e o presidente marca 25%. Entre os 25% que se informam sobre política pelas redes sociais, o quadro se inverte, e Bolsonaro lidera por 47% a 37%. Ou seja: a audiência da televisão é um importante obstáculo à reeleição.