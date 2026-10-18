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Política

Ato pró-Flávio em SP x ato pró-Lula no Rio: qual teve o maior público

Manifestações de apoiadores dos candidatos à Presidência acontecerem neste domingo

Por Redação 18 out 2026, 23h56
Duas multidões em protesto, separadas por uma linha vertical. À esquerda, pessoas vestindo amarelo e verde, com uma grande bandeira do Brasil estendida. À direita, uma multidão com roupas vermelhas e amarelas, com algumas pessoas segurando guarda-chuvas coloridos. Ambas as cenas mostram edifícios e árvores ao fundo
Manifestação pró-Flávio na Paulista e ato pró-Lula em Copacabana (Nicolas Hernandez/Fabio Teixeira/AFP)
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O Monitor do Debate Político no Meio Digital, projeto da USP que busca estimar o número de pessoas em uma manifestação de rua, divulgou o público presente em dois atos neste domingo, 18, um a favor de Flávio Bolsonaro em São Paulo e outro a favor de Luiz Inácio Lula da Silva, no Rio.

A manifestação do candidato do PL na Avenida Paulista, batizada de ‘Bloco do 22’, contou com a presença do próprio Flávio Bolsonaro e do deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG). Segundo o monitor, o ato em São Paulo teve um público de cerca de 71,9 mil pessoas.

O ato a favor de Lula aconteceu em Copacabana, no Rio. A manifestação, chamada de ‘Ato Musical pela Democracia’, não teve a presença de Lula, mas contou com shows musicais de artistas como Caetano Veloso, Djavan e Jorge Vercillo. De acordo com o monitor, o evento teve um público de cerca de 56,4 mil pessoas. Outras capitais pelo país também tiveram atos a favor do petista, mas sem estimativa de público pelo monitor.

As manifestações em São Paulo e no Rio aconteceram horas antes do primeiro debate entre os dois presidenciáveis, realizados na noite deste domingo nos estúdios da Band, na capital paulista.

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Primeiro debate

O encontro entre os dois foi marcado por trocas mútuas de acusações entre os dois presidenciáveis. Eles se atacaram usando escândalos de corrupção em que eles próprios e aliados próximos estão envolvidos, como a fraude do INSS, o caso do Banco Master, as relações com Daniel Vorcaro e as suspeitas sobre Lulinha.

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Eleições 2026
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