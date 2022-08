Ato pela democracia na USP tem gritos de ‘Fora, Bolsonaro’; vídeo

A leitura de dois manifestos em defesa da democracia na Faculdade de Direito da USP, nesta quinta-feira, 11, também contou com gritos de ‘Fora, Bolsonaro’ dos manifestantes presentes no ato.

Ao contrário de adversários seus na eleição, como Lula, Ciro Gomes e Simone Tebet, o presidente Jair Bolsonaro não assinou nenhum dos textos lidos hoje e criticou a mobilização, chegando a chamar o documento de ‘cartinha’.

O ato na USP foi marcado por discursos de lideranças estudantis, sindicais e de representantes da sociedade civil em defesa da democracia, do estado de direito e do sistema eleitoral – constantemente criticado pelo presidente, que frequentemente propaga teorias conspiratórias e fake news sobre as urnas eletrônicas e o TSE.

Confira abaixo o vídeo do coro contra Bolsonaro na USP:

1/9 Vista geral do salão principal da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo - (Miguel Schincariol/AFP) 2/9 Manifestação em defesa da democracia e da justiça, em São Paulo - (Fernando Bizerra/EFE) 3/9 Manifestação em defesa da democracia e da justiça, em São Paulo - (Nelson Almeida/AFP) 4/9 Manifestação em defesa da democracia e da justiça, em São Paulo - (Nelson Almeida/AFP) 5/9 Manifestação em defesa da democracia e da justiça, em São Paulo - (Fernando Bizerra/EFE) 6/9 Manifestação em defesa da democracia e da justiça, em São Paulo - (Miguel Schincariol/AFP) 7/9 Manifestação em defesa da democracia e da justiça, em São Paulo - (Fernando Bizerra/EFE) 8/9 Ato na USP pela defesa da democracia - (Eduardo H. de Moura/VEJA) 9/9 Manifestação em defesa da democracia e da justiça, em São Paulo - (Fernando Bizerra/EFE)