AtlasIntel testa duelo Zucco x Brizola pelo governo do RS e a disputa pelas duas vagas ao Senado

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Uma nova pesquisa AtlasIntel, a ser divulgada em 21 de setembro, vai detalhar a disputa pelo governo do Rio Grande do Sul entre Luciano Zucco (PL) e Juliana Brizola (PDT). O levantamento também cobrirá as duas vagas do Senado e a avaliação do governador Eduardo Leite, oferecendo um panorama completo do cenário político gaúcho para 2026.

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Uma nova pesquisa da AtlasIntel vai mostrar na próxima segunda-feira, 21, como está a disputa entre Luciano Zucco (PL) e Juliana Brizola (PDT) pelo governo do Rio Grande do Sul. O levantamento também medirá a corrida pelas duas vagas do estado no Senado e outros indicadores sobre o cenário político gaúcho.

Os dois aparecem juntos no cenário estimulado de primeiro turno e também serão colocados frente a frente em uma simulação de segundo turno. A pesquisa ainda avaliará em quais áreas os eleitores confiam mais em Zucco ou Brizola para administrar o estado.

O levantamento ouvirá 1.800 eleitores entre esta quarta, 15, e domingo, 20. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%.

Como Zucco e Brizola serão testados para o governo?

A AtlasIntel apresentará sete nomes aos entrevistados no cenário para o primeiro turno da eleição estadual.

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Além de Zucco e Juliana Brizola, serão testados Cesar Pontes (PCO), Gabriel Souza (MDB), Marcelo Maranata (PSDB), Priscila Voigt (UP) e Rejane de Oliveira (PSTU).

A pesquisa também fará uma simulação direta de segundo turno entre Zucco e Brizola. Outros dois confrontos serão medidos: Zucco contra Gabriel Souza e Gabriel Souza contra Juliana Brizola.

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O que a pesquisa vai medir no confronto direto entre os dois?

Além da intenção de voto, o levantamento buscará medir como o eleitor compara Zucco e Brizola em diferentes áreas da administração pública.

Os entrevistados serão questionados sobre em qual dos dois confiam mais para cuidar de saúde, educação, criminalidade e tráfico de drogas, pobreza e desigualdade social, combate à corrupção, impostos, infraestrutura, geração de empregos, equilíbrio fiscal e controle de gastos, além de turismo, cultura e eventos.

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A AtlasIntel também medirá a imagem positiva ou negativa dos dois candidatos e perguntará aos eleitores em quais políticos não votariam de jeito nenhum.

Quem será testado na disputa pelas duas vagas ao Senado?

A pesquisa apresentará treze nomes na corrida pelo Senado. Como o eleitor gaúcho poderá escolher dois senadores em 2026, o questionário perguntará separadamente qual seria o primeiro e o segundo voto.

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Serão testados Daniela Mulheres Socialistas (PSTU), Frederico Antunes (PSD), Luciano do MLB (UP), Manuela d’Ávila (PSOL), Marcel van Hattem (Novo), Milton Cardoso (PSDB), Pimenta (PT), Regis Ethur (PSTU), Renato Jaguarão (Cidadania), Ric Jones (PCO), Rigotto (MDB), Sanderson (PL) e Tania Peres (UP).

No segundo voto, o entrevistado não poderá escolher novamente o mesmo candidato indicado na primeira opção.

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O que mais será pesquisado no Rio Grande do Sul?

O levantamento também vai medir a aprovação e a avaliação do governador Eduardo Leite, além da percepção dos eleitores sobre a atual gestão estadual.

A pesquisa perguntará ainda se o eleitor prefere um candidato que dê continuidade ao atual governo ou alguém que faça uma administração diferente. Também serão avaliadas as opiniões sobre os rumos do Rio Grande do Sul e os principais problemas enfrentados pelo estado.

Outro bloco medirá a imagem de diferentes lideranças políticas gaúchas e nacionais, além do posicionamento ideológico declarado pelos entrevistados.

Como a pesquisa será realizada?

A AtlasIntel fará a coleta por meio de questionário estruturado na internet, com amostra aleatória e posterior ajuste para representar as características do eleitorado gaúcho segundo sexo, idade, escolaridade e renda.

Serão entrevistados 1.800 eleitores entre 15 e 20 de setembro. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. A divulgação está prevista para 21 de setembro. O registro no Tribunal Superior Eleitoral é RS-00981/2026.

VEJA+IA: Este conteúdo foi produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.