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Política

AtlasIntel: quando será divulgada a nova pesquisa sobre a disputa Lula x Flávio

Além da intenção de voto, o questionário avalia temas da economia e relação com os Estados Unidos

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 23 jul 2026, 09h39 | Atualizado em 23 jul 2026, 09h51
Lula, com barba e cabelos grisalhos, veste camisa azul listrada e paletó escuro, olhando para a direita. Ao lado, um homem de cabelos escuros e olhos claros, usando terno e gravata azul, olha para cima e para a esquerda
O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva; e o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) (Marcelo Camargo/Agência Brasil/Ton Molina/Agência Senado/Divulgação)
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AtlasIntel: quando será divulgada a nova pesquisa sobre a disputa Lula x Flávio Priorizar nos meus resultados Google

A nova pesquisa nacional da AtlasIntel sobre a disputa presidencial entre Lula e Flávio Bolsonaro será divulgada na terça-feira, dia 28. As entrevistas começaram nesta terça, 22 e seguem até a segunda, 27, com 5.000 eleitores. A margem de erro é de 1 ponto percentual, para mais ou para menos, com nível de confiança estimado em 95%. 

O levantamento testa os dois nomes em cenários de primeiro e segundo turnos e também inclui alternativas com Michelle Bolsonaro, Romeu Zema, Ronaldo Caiado, Renan Santos, Fernando Haddad, Geraldo Alckmin e Jair Bolsonaro.

Como Lula e Flávio aparecem no primeiro turno?

Lula e Flávio Bolsonaro aparecem juntos em dois cenários estimulados. Na configuração mais ampla, eles dividem a disputa com Augusto Cury, Cabo Daciolo, Edmilson Costa, Hertz Dias, Renan Santos, Romeu Zema, Ronaldo Caiado, Rui Costa Pimenta e Samara Martins.

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Em um cenário mais enxuto, os dois são confrontados com Renan Santos, Romeu Zema e Ronaldo Caiado.

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A pesquisa também testa uma eleição sem Lula. Nessa hipótese, Fernando Haddad representa o campo governista diante de Flávio Bolsonaro, Zema, Caiado e Renan Santos.

O que será medido no segundo turno?

A AtlasIntel apresenta um confronto direto entre Lula e Flávio Bolsonaro em um eventual segundo turno. O presidente também é testado contra Michelle Bolsonaro, Romeu Zema, Ronaldo Caiado, Renan Santos e Jair Bolsonaro.

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Sem Lula, Flávio enfrenta Fernando Haddad e o vice-presidente Geraldo Alckmin em outras duas simulações.

Lula x Flávio: os eleitores que devem decidir a disputa

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O que a pesquisa vai medir?

Além da intenção de voto, o questionário investiga a rejeição aos principais nomes da disputa, a imagem de lideranças políticas e a confiança do eleitor em Lula e Flávio Bolsonaro para administrar áreas como economia, saúde, educação, segurança pública e combate à corrupção.

A pesquisa também avalia o desempenho do governo Lula, a percepção dos brasileiros sobre programas e decisões da gestão federal e o posicionamento dos entrevistados em temas sociais.

Outro bloco trata das principais preocupações do país, da situação econômica das famílias, das expectativas para os próximos meses e da percepção sobre inflação e emprego.

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Como a relação com os Estados Unidos entra no levantamento?

A AtlasIntel dedica parte do questionário às tarifas impostas pelos Estados Unidos sobre produtos brasileiros, à atuação do governo Trump e à possibilidade de interferência americana na eleição de 2026.

O levantamento também mede se o eleitor considera o Pix ameaçado, se o Brasil deveria retaliar os Estados Unidos e se o resultado da eleição presidencial poderia alterar as tarifas aplicadas ao país.

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VEJA+IA: Este conteúdo foi produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.

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