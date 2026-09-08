🔥 Mês do Cliente: Receba 4 Revistas Impressas por apenas R$ 35,90/mês. Aproveite!
Política

AtlasIntel: PT avança em Minas Gerais e deve ir ao segundo turno contra Cleitinho

Deputado Patrus Ananias se distancia de demais concorrentes por mais de 20 pontos percentuais de diferença, mas ainda fica atrás do senador em todos os cenários

Por Pedro Jordão Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 8 set 2026, 09h11 | Atualizado em 8 set 2026, 20h03
Senador Cleitinho (Republicanos-MG) e Deputado Patrus Ananias (PT-MG)
Senador Cleitinho (Republicanos-MG) e deputado Patrus Ananias (PT-MG) (Carlos Moura/Agência Senado e Thiago Cristino/Câmara dos Deputados)
Continua após publicidade
AtlasIntel: PT avança em Minas Gerais e deve ir ao segundo turno contra Cleitinho Priorizar nos meus resultados Google

O candidato do PT ao governo de Minas Gerais, o deputado Patrus Ananias, assumiu a segunda posição da disputa, atrás apenas do senador Cleitinho Azevedo (Republicanos), que lidera todos os cenários há mais de um ano, de acordo com levantamento do AtlasIntel divulgado nesta terça-feira, 8. Para fazer a pesquisa, foram ouvidos 1.804 eleitores do estado entre os dias 30 de agosto e 4 de setembro, gerando um documento com margem de erro de dois pontos percentuais, cujo nível de confiança é de 95%.

Patrus Ananias aparece com 30% das intenções de votos, mais de 20 pontos de diferença para o terceiro colocado, o ex-prefeito de Belo Horizonte Alexandre Kalil (PDT), que tem 9,2%. Até então, ambos apareciam disputando a segunda vaga para ir ao segundo turno contra Cleitinho.

Nos desenhos de segunda turno, também é Patrus que tem o melhor desempenho contra Cleitinho, apesar de ainda perder por mais de dez pontos percentuais. Em cenários eventuais em que Cleitinho deixasse a disputa, Patrus seria o candidato mais cotado para a vitória. No primeiro turno, o senador tem 41% e, no segundo, vai a 53,4%. Confira os números abaixo.

Siga

Primeiro turno

  • Cleitinho Azevedo (Republicanos): 41%
  • Patrus Ananias (PT): 30%
  • Alexandre Kalil (PDT): 9,2%
  • Gabriel (MDB): 4,7%
  • Ben Mendes (Missão): 4%
  • Flávio Roscoe (PL): 4%
  • Mateus Simões (PSD): 4%
  • Outros: 0,5%
  • Voto branco/nulo: 0,4%
  • Não sei: 2,2%

Segundo turno

Mesmo com a definição em primeiro turno mais clara nesta pesquisa do AtlasIntel, nas possibilidades de segundo turno desenhadas pelo instituto, o senador Cleitinho vence todos os possíveis adversários, inclusive o petista — com uma larga vantagem de mais de dez pontos.

Continua após a publicidade

Cenário 1:

  • Cleitinho Azevedo: 53,4%
  • Patrus Ananias: 39,3%
  • Branco / Nulo / Não sei: 7,2%

Cenário 2:

Continua após a publicidade
  • Cleitinho Azevedo: 53,3%
  • Alexandre Kalil: 35,5%
  • Branco / Nulo / Não sei: 11,2%

Cenário 3:

Continua após a publicidade
  • Cleitinho Azevedo: 55,3%
  • Gabriel: 21,9%
  • Branco / Nulo / Não sei: 22,8%

Cenário 4:

Continua após a publicidade
  • Patrus Ananias: 43,4%
  • Mateus Simões: 30,8%
  • Branco / Nulo / Não sei: 25,8%

Cenário 5:

Continua após a publicidade
  • Patrus Ananias: 44,3%
  • Flávio Roscoe: 28,2%
  • Branco / Nulo / Não sei: 27,6%

O governo de Mateus Simões na visão dos mineiros

A pesquisa também mediu a opinião dos entrevistados sobre as gestões de Mateus Simões (no comando do estado desde abril) e de Romeu Zema (que comandou Minas por quase oito anos, desde 2018). Ambos tiveram resultados mais negativos do que positivos. Confira abaixo.

Aprovação/Desaprovação de Mateus Simões

  • Aprovo: 23%
  • Não sei: 25%
  • Desaprovo: 53%

Avaliação de Gestão de Mateus Simões

  • Ótimo / Bom: 10,1%
  • Regular: 53,1%
  • Ruim / Péssimo: 36,8%

Mudança ou continuidade

  • Prefiro alguém que faça uma gestão diferente da atual: 78,9%
  • Prefiro alguém que dê continuidade à gestão atual: 17%
  • Não sei: 4,1%

Aprovação/Desaprovação de Romeu Zema

  • Aprovo: 35,7%
  • Desaprovo: 57,6%
  • Não sei: 6,8%

Avaliação de Gestão de Romeu Zema

  • Ótimo / Bom: 26,2%
  • Regular: 27,1%
  • Ruim / Péssimo: 46,7%

A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número MG-01579/2026.

    Publicidade
    TAGS:
    AtlasIntel
    Cleitinho Azevedo
    Maquiavel
    Minas Gerais
    Patrus Ananias
    Pesquisas Eleitorais
    Assine Abril

    Veja Negócios

    Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

    OFERTA MÊS DO CLIENTE

    Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

    Veja

    Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

    OFERTA MÊS DO CLIENTE

    Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

    Guia do Estudante

    Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

    OFERTA MÊS DO CLIENTE

    Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

    Superinteressante

    Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

    OFERTA MÊS DO CLIENTE

    Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

    Quatro Rodas

    Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 7,99/mês

    OFERTA MÊS DO CLIENTE

    Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 7,99/mês

    Você RH

    Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

    OFERTA MÊS DO CLIENTE

    Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

    Veja Saúde

    Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

    OFERTA MÊS DO CLIENTE

    Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

    Claudia

    Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

    OFERTA MÊS DO CLIENTE

    Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

    Viagem e Turismo

    Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

    OFERTA RELÂMPAGO

    Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

    Goread

    Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

    OFERTA RELÂMPAGO

    Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

    Guia + Veja

    Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

    OFERTA RELÂMPAGO

    Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

    Veja + Zero Hora

    Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

    OFERTA RELÂMPAGO

    Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

    Capricho

    Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

    OFERTA RELÂMPAGO

    Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

    Quatro Rodas + Placar

    Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

    OFERTA RELÂMPAGO

    Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
    Quem assina tem mais vantagens
    Icone de colunistas
    Colunistas
    Conteúdo criado por especialistas
    Icone de favoritos
    Seus favoritos
    Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
    Icone de aplicativo
    Aplicativo
    Leia todas as revistas em um só app
    Icone de sites
    Sites
    Acesso ilimitado aos sites
    Icone de leitura offline
    Leia offline
    Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
    Icone de clube
    Abril Signature
    Descontos, cashback, sorteios e muito mais

    Leia também no GoRead

    Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

    Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

    Banner promocional com fundo verde-escuro. À esquerda, texto em verde-limão O MÊS É DO CLIENTE. e em branco A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua.. À direita, uma mão segura um smartphone exibindo um portal de notícias com banner e produtos, e ao lado, uma árvore estilizada em verde-limãoMão segurando um smartphone com aplicativo de notícias exibindo manchetes e produtos, ao lado do texto O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua em fundo verde-escuro, com um ícone de árvore no canto superior direito
    ECONOMIZE ATÉ 76% OFF

    Digital Básico

    A notícia em tempo real na palma da sua mão!
    Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
    De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
    OFERTA MÊS DO CLIENTE

    Revista em Casa + Digital Premium

    Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Completo (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
    De: R$ 59,99/mês
    A partir de R$ 32,90/mês
    Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

    *Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
    *Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).