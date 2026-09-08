AtlasIntel: PT avança em Minas Gerais e deve ir ao segundo turno contra Cleitinho
Deputado Patrus Ananias se distancia de demais concorrentes por mais de 20 pontos percentuais de diferença, mas ainda fica atrás do senador em todos os cenários
O candidato do PT ao governo de Minas Gerais, o deputado Patrus Ananias, assumiu a segunda posição da disputa, atrás apenas do senador Cleitinho Azevedo (Republicanos), que lidera todos os cenários há mais de um ano, de acordo com levantamento do AtlasIntel divulgado nesta terça-feira, 8. Para fazer a pesquisa, foram ouvidos 1.804 eleitores do estado entre os dias 30 de agosto e 4 de setembro, gerando um documento com margem de erro de dois pontos percentuais, cujo nível de confiança é de 95%.
Patrus Ananias aparece com 30% das intenções de votos, mais de 20 pontos de diferença para o terceiro colocado, o ex-prefeito de Belo Horizonte Alexandre Kalil (PDT), que tem 9,2%. Até então, ambos apareciam disputando a segunda vaga para ir ao segundo turno contra Cleitinho.
Nos desenhos de segunda turno, também é Patrus que tem o melhor desempenho contra Cleitinho, apesar de ainda perder por mais de dez pontos percentuais. Em cenários eventuais em que Cleitinho deixasse a disputa, Patrus seria o candidato mais cotado para a vitória. No primeiro turno, o senador tem 41% e, no segundo, vai a 53,4%. Confira os números abaixo.
Primeiro turno
- Cleitinho Azevedo (Republicanos): 41%
- Patrus Ananias (PT): 30%
- Alexandre Kalil (PDT): 9,2%
- Gabriel (MDB): 4,7%
- Ben Mendes (Missão): 4%
- Flávio Roscoe (PL): 4%
- Mateus Simões (PSD): 4%
- Outros: 0,5%
- Voto branco/nulo: 0,4%
- Não sei: 2,2%
Segundo turno
Mesmo com a definição em primeiro turno mais clara nesta pesquisa do AtlasIntel, nas possibilidades de segundo turno desenhadas pelo instituto, o senador Cleitinho vence todos os possíveis adversários, inclusive o petista — com uma larga vantagem de mais de dez pontos.
Cenário 1:
- Cleitinho Azevedo: 53,4%
- Patrus Ananias: 39,3%
- Branco / Nulo / Não sei: 7,2%
Cenário 2:
- Cleitinho Azevedo: 53,3%
- Alexandre Kalil: 35,5%
- Branco / Nulo / Não sei: 11,2%
Cenário 3:
- Cleitinho Azevedo: 55,3%
- Gabriel: 21,9%
- Branco / Nulo / Não sei: 22,8%
Cenário 4:
- Patrus Ananias: 43,4%
- Mateus Simões: 30,8%
- Branco / Nulo / Não sei: 25,8%
Cenário 5:
- Patrus Ananias: 44,3%
- Flávio Roscoe: 28,2%
- Branco / Nulo / Não sei: 27,6%
O governo de Mateus Simões na visão dos mineiros
A pesquisa também mediu a opinião dos entrevistados sobre as gestões de Mateus Simões (no comando do estado desde abril) e de Romeu Zema (que comandou Minas por quase oito anos, desde 2018). Ambos tiveram resultados mais negativos do que positivos. Confira abaixo.
Aprovação/Desaprovação de Mateus Simões
- Aprovo: 23%
- Não sei: 25%
- Desaprovo: 53%
Avaliação de Gestão de Mateus Simões
- Ótimo / Bom: 10,1%
- Regular: 53,1%
- Ruim / Péssimo: 36,8%
Mudança ou continuidade
- Prefiro alguém que faça uma gestão diferente da atual: 78,9%
- Prefiro alguém que dê continuidade à gestão atual: 17%
- Não sei: 4,1%
Aprovação/Desaprovação de Romeu Zema
- Aprovo: 35,7%
- Desaprovo: 57,6%
- Não sei: 6,8%
Avaliação de Gestão de Romeu Zema
- Ótimo / Bom: 26,2%
- Regular: 27,1%
- Ruim / Péssimo: 46,7%
A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número MG-01579/2026.