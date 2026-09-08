AtlasIntel: PT avança em Minas Gerais e deve ir ao segundo turno contra Cleitinho

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O candidato Patrus Ananias (PT) assume a segunda posição na disputa pelo governo de Minas Gerais, com 30% das intenções de voto, segundo pesquisa AtlasIntel. Cleitinho Azevedo (Republicanos) segue na liderança com 41%. O levantamento detalha cenários de segundo turno e a avaliação das gestões de Mateus Simões e Romeu Zema.

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O candidato do PT ao governo de Minas Gerais, o deputado Patrus Ananias, assumiu a segunda posição da disputa, atrás apenas do senador Cleitinho Azevedo (Republicanos), que lidera todos os cenários há mais de um ano, de acordo com levantamento do AtlasIntel divulgado nesta terça-feira, 8. Para fazer a pesquisa, foram ouvidos 1.804 eleitores do estado entre os dias 30 de agosto e 4 de setembro, gerando um documento com margem de erro de dois pontos percentuais, cujo nível de confiança é de 95%.

Patrus Ananias aparece com 30% das intenções de votos, mais de 20 pontos de diferença para o terceiro colocado, o ex-prefeito de Belo Horizonte Alexandre Kalil (PDT), que tem 9,2%. Até então, ambos apareciam disputando a segunda vaga para ir ao segundo turno contra Cleitinho.

Nos desenhos de segunda turno, também é Patrus que tem o melhor desempenho contra Cleitinho, apesar de ainda perder por mais de dez pontos percentuais. Em cenários eventuais em que Cleitinho deixasse a disputa, Patrus seria o candidato mais cotado para a vitória. No primeiro turno, o senador tem 41% e, no segundo, vai a 53,4%. Confira os números abaixo.

Primeiro turno

Cleitinho Azevedo (Republicanos): 41%

Patrus Ananias (PT): 30%

Alexandre Kalil (PDT): 9,2%

Gabriel (MDB): 4,7%

Ben Mendes (Missão): 4%

Flávio Roscoe (PL): 4%

Mateus Simões (PSD): 4%

Outros: 0,5%

Voto branco/nulo: 0,4%

Não sei: 2,2%

Segundo turno

Mesmo com a definição em primeiro turno mais clara nesta pesquisa do AtlasIntel, nas possibilidades de segundo turno desenhadas pelo instituto, o senador Cleitinho vence todos os possíveis adversários, inclusive o petista — com uma larga vantagem de mais de dez pontos.

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Cenário 1:

Cleitinho Azevedo: 53,4%

Patrus Ananias: 39,3%

Branco / Nulo / Não sei: 7,2%

Cenário 2:

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Cleitinho Azevedo: 53,3%

Alexandre Kalil: 35,5%

Branco / Nulo / Não sei: 11,2%

Cenário 3:

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Cleitinho Azevedo: 55,3%

Gabriel: 21,9%

Branco / Nulo / Não sei: 22,8%

Cenário 4:

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Patrus Ananias: 43,4%

Mateus Simões: 30,8%

Branco / Nulo / Não sei: 25,8%

Cenário 5:

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Patrus Ananias: 44,3%

Flávio Roscoe: 28,2%

Branco / Nulo / Não sei: 27,6%

O governo de Mateus Simões na visão dos mineiros

A pesquisa também mediu a opinião dos entrevistados sobre as gestões de Mateus Simões (no comando do estado desde abril) e de Romeu Zema (que comandou Minas por quase oito anos, desde 2018). Ambos tiveram resultados mais negativos do que positivos. Confira abaixo.