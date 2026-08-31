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Política

Nova pesquisa AtlasIntel mostra disputa presidencial após primeiros debates e sabatinas

Instituto aponta presidente Lula na liderança nos dois turnos e mudanças como o crescimento de Augusto Cury (Avante), que aparece agora em terceiro lugar

Por Pedro Jordão Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 31 ago 2026, 08h27 | Atualizado em 31 ago 2026, 13h44
Lula e Flávio Bolsonaro
Lula e Flávio Bolsonaro (Ricardo Stuckert/PR e Evaristo Sa/AFP/.)
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Nova pesquisa AtlasIntel mostra disputa presidencial após primeiros debates e sabatinas Priorizar nos meus resultados Google

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) continua liderando todos os cenários eleitorais de primeiro e segundo turno, segundo pesquisa Atlas/Bloomberg divulgada na manhã desta segunda-feira, 31. Para fazer o levantamento, o instituto ouviu 5.014 brasileiros entre os dias 25 e 30 de agosto (depois do primeiro debate, da Band, e na mesma semana em que ocorriam as primeiras sabatinas da TV Globo), gerando um documento com margem de erro de um ponto percentual, cujo nível de confiança é de 95%.

No primeiro turno, Lula tem quase dez pontos de vantagem em relação ao segundo colocado, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ). Em terceiro lugar, aparece o escritor Augusto Cury (Avante), que, até então, nunca havia se destacado desta forma. Cury foi um dos três que participou do debate da Band, no domingo, 23, e sua sabatina na Globo ocorreu no sábado, 29.

Primeiro turno

 

Siga
  • Lula (PT): 43.4%
  • Flávio Bolsonaro (PL): 33.7%
  • escritor Augusto Cury (Avante): 7.8%
  • Renan Santos (Missão): 7.6%
  • Ronaldo Caiado (PSD): 3.3%
  • Pablo Marçal (PRTB): 1.9%
  • Zema (Novo): 1.0%
  • Samara (UP): 0.9%
  • Rui Costa Pimenta (PCO): 0.1%
  • Veterinário Wilson Grassi (Democrata): 0.1%
  • Voto branco / nulo: 0.1%
  • Não sei: 0.2%

Lula x Flávio: surpresas e reviravoltas da corrida eleitoral

Quando observadas as evoluções dos candidatos no primeiro turno ao longo do tempo, tem-se que, apesar da liderança, Lula segue numa trajetória de queda desde junho, enquanto Flávio também derrete lentamente, mas desde abril.

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A principal surpresa é em relação à candidatura de Cury, que subiu quase cinco pontos na comparação com o levantamento de julho, de 3% para 7,8%, superando o empresário Renan Santos (Missão) dentro da margem de erro.

Gráfico de linhas mostrando a intenção de votos para presidente de abril a agosto de 2026. Lula lidera com 43,4%, seguido por Flávio Bolsonaro com 33,7%. Outros candidatos como Augusto Cury, Renan Santos, Ronaldo Caiado, Outros e Romeu Zema têm percentuais menores, variando de 7,8% a 1%
Evolução dos presidenciáveis ao longo do tempo (AtlasIntel/Bloomberg/Divulgação)

Segundo turno

 

O instituto também testou cenários possíveis de segundo turno e deu que o petista também lidera todas as possibilidades. O candidato Augusto Cury não foi testado para o segundo turno apesar de seu crescimento no primeiro.

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Cenário 1:

  • Lula: 47.1%
  • Flávio Bolsonaro: 42.6%
  • Branco/Nulo/Não sei: 10.3%
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Evolução de Lula e Flávio ao longo do tempo - segundo turno
Evolução de Lula e Flávio ao longo do tempo – segundo turno (AtlasIntel/Bloomberg/Reprodução)

Cenário 2:

  • Lula: 46.6%
  • Ronaldo Caiado: 41%
  • Branco/Nulo/Não sei: 12.3%
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Cenário 3:

  • Lula: 47%
  • Romeu Zema: 40.7%
  • Branco/Nulo/Não sei: 12.3%
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Cenário 4:

  • Lula: 47.5%
  • Renan Santos: 26%
  • Branco/Nulo/Não sei: 26.6%

Cenário 5:

A pesquisa ainda mediu um cenário hipotético de Lula contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, que está preso e inelegível. Neste caso, o petista também venceria, mas com a menor distância entre todos os cenários desenhados pelo AtlasIntel.

  • Lula: 46.8%
  • Jair Bolsonaro: 44.1%
  • Branco/Nulo/Não sei: 9.1%

Rejeições

 

O instituto também mediu as rejeições dos candidatos, apontando que as maiores delas, empatadas na margem de erro, são de Flávio (52,7%) e de Lula (52%), enquanto a menor é de Cury (18,5%).

  • Flávio Bolsonaro (PL): 52.7%
  • Lula (PT): 52.0%
  • Renan Santos (Missão): 43.1%
  • Jair Bolsonaro (PL): 41.3% (inelegível)
  • Pablo Marçal (PRTB): 40.1% (inelegível)
  • Romeu Zema (Novo): 33.9%
  • Ronaldo Caiado (PSD): 28.5%
  • Augusto Cury (Avante): 18.5%
  • Nenhum destes: 0.1%

Apesar disso, quando os entrevistado foram perguntados sobre qual cenário caua mais medo ou preocupação, a reeleição de Lula ou a eleição de Flávio, a maioria respondeu que a recondução do petista ao cargo é mais preocupante.

  • Reeleição de Lula – 46,6%
  • Eleição de Flávio – 45,5%
  • Ambos preocupam igualmente – 7,9%
  • Não sei -0,2%
Piora de Lula e melhora de Flávio
Piora de Lula e melhora de Flávio (AtlasIntel/Bloomberg/Reprodução)

O governo Lula sob os olhos dos brasileiros

 

Aprovação

  • Desaprovo – 52,9%
  • Aprovo – 45,4%
  • Não sei – 1,7%

Avaliação

  • Ruim/Péssimo – 51,1%
  • Ótimo/bom – 37%
  • Regular – 11,9%
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TAGS:
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