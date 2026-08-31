Nova pesquisa AtlasIntel mostra disputa presidencial após primeiros debates e sabatinas
Instituto aponta presidente Lula na liderança nos dois turnos e mudanças como o crescimento de Augusto Cury (Avante), que aparece agora em terceiro lugar
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) continua liderando todos os cenários eleitorais de primeiro e segundo turno, segundo pesquisa Atlas/Bloomberg divulgada na manhã desta segunda-feira, 31. Para fazer o levantamento, o instituto ouviu 5.014 brasileiros entre os dias 25 e 30 de agosto (depois do primeiro debate, da Band, e na mesma semana em que ocorriam as primeiras sabatinas da TV Globo), gerando um documento com margem de erro de um ponto percentual, cujo nível de confiança é de 95%.
No primeiro turno, Lula tem quase dez pontos de vantagem em relação ao segundo colocado, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ). Em terceiro lugar, aparece o escritor Augusto Cury (Avante), que, até então, nunca havia se destacado desta forma. Cury foi um dos três que participou do debate da Band, no domingo, 23, e sua sabatina na Globo ocorreu no sábado, 29.
Primeiro turno
- Lula (PT): 43.4%
- Flávio Bolsonaro (PL): 33.7%
- escritor Augusto Cury (Avante): 7.8%
- Renan Santos (Missão): 7.6%
- Ronaldo Caiado (PSD): 3.3%
- Pablo Marçal (PRTB): 1.9%
- Zema (Novo): 1.0%
- Samara (UP): 0.9%
- Rui Costa Pimenta (PCO): 0.1%
- Veterinário Wilson Grassi (Democrata): 0.1%
- Voto branco / nulo: 0.1%
- Não sei: 0.2%
Quando observadas as evoluções dos candidatos no primeiro turno ao longo do tempo, tem-se que, apesar da liderança, Lula segue numa trajetória de queda desde junho, enquanto Flávio também derrete lentamente, mas desde abril.
A principal surpresa é em relação à candidatura de Cury, que subiu quase cinco pontos na comparação com o levantamento de julho, de 3% para 7,8%, superando o empresário Renan Santos (Missão) dentro da margem de erro.
Segundo turno
O instituto também testou cenários possíveis de segundo turno e deu que o petista também lidera todas as possibilidades. O candidato Augusto Cury não foi testado para o segundo turno apesar de seu crescimento no primeiro.
Cenário 1:
- Lula: 47.1%
- Flávio Bolsonaro: 42.6%
- Branco/Nulo/Não sei: 10.3%
Cenário 2:
- Lula: 46.6%
- Ronaldo Caiado: 41%
- Branco/Nulo/Não sei: 12.3%
Cenário 3:
- Lula: 47%
- Romeu Zema: 40.7%
- Branco/Nulo/Não sei: 12.3%
Cenário 4:
- Lula: 47.5%
- Renan Santos: 26%
- Branco/Nulo/Não sei: 26.6%
Cenário 5:
A pesquisa ainda mediu um cenário hipotético de Lula contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, que está preso e inelegível. Neste caso, o petista também venceria, mas com a menor distância entre todos os cenários desenhados pelo AtlasIntel.
- Lula: 46.8%
- Jair Bolsonaro: 44.1%
- Branco/Nulo/Não sei: 9.1%
Rejeições
O instituto também mediu as rejeições dos candidatos, apontando que as maiores delas, empatadas na margem de erro, são de Flávio (52,7%) e de Lula (52%), enquanto a menor é de Cury (18,5%).
- Flávio Bolsonaro (PL): 52.7%
- Lula (PT): 52.0%
- Renan Santos (Missão): 43.1%
- Jair Bolsonaro (PL): 41.3% (inelegível)
- Pablo Marçal (PRTB): 40.1% (inelegível)
- Romeu Zema (Novo): 33.9%
- Ronaldo Caiado (PSD): 28.5%
- Augusto Cury (Avante): 18.5%
- Nenhum destes: 0.1%
Apesar disso, quando os entrevistado foram perguntados sobre qual cenário caua mais medo ou preocupação, a reeleição de Lula ou a eleição de Flávio, a maioria respondeu que a recondução do petista ao cargo é mais preocupante.
- Reeleição de Lula – 46,6%
- Eleição de Flávio – 45,5%
- Ambos preocupam igualmente – 7,9%
- Não sei -0,2%
O governo Lula sob os olhos dos brasileiros
Aprovação
- Desaprovo – 52,9%
- Aprovo – 45,4%
- Não sei – 1,7%
Avaliação
- Ruim/Péssimo – 51,1%
- Ótimo/bom – 37%
- Regular – 11,9%