Nova pesquisa AtlasIntel mostra disputa presidencial após primeiros debates e sabatinas

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Nova pesquisa Atlas/Bloomberg para as eleições de 2026 revela que Lula lidera tanto no primeiro quanto no segundo turno. O levantamento detalha cenários com diferentes candidatos, incluindo Flávio Bolsonaro e até um cenário hipotético com Jair Bolsonaro. Confira os números completos e as análises do instituto.

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O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) continua liderando todos os cenários eleitorais de primeiro e segundo turno, segundo pesquisa Atlas/Bloomberg divulgada na manhã desta segunda-feira, 31. Para fazer o levantamento, o instituto ouviu 5.014 brasileiros entre os dias 25 e 30 de agosto (depois do primeiro debate, da Band, e na mesma semana em que ocorriam as primeiras sabatinas da TV Globo), gerando um documento com margem de erro de um ponto percentual, cujo nível de confiança é de 95%.

No primeiro turno, Lula tem quase dez pontos de vantagem em relação ao segundo colocado, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ). Em terceiro lugar, aparece o escritor Augusto Cury (Avante), que, até então, nunca havia se destacado desta forma. Cury foi um dos três que participou do debate da Band, no domingo, 23, e sua sabatina na Globo ocorreu no sábado, 29.

Primeiro turno

Lula (PT): 43.4%

Flávio Bolsonaro (PL): 33.7%

escritor Augusto Cury (Avante): 7.8%

Renan Santos (Missão): 7.6%

Ronaldo Caiado (PSD): 3.3%

Pablo Marçal (PRTB): 1.9%

Zema (Novo): 1.0%

Samara (UP): 0.9%

Rui Costa Pimenta (PCO): 0.1%

Veterinário Wilson Grassi (Democrata): 0.1%

Voto branco / nulo: 0.1%

Não sei: 0.2%

Lula x Flávio: surpresas e reviravoltas da corrida eleitoral

Quando observadas as evoluções dos candidatos no primeiro turno ao longo do tempo, tem-se que, apesar da liderança, Lula segue numa trajetória de queda desde junho, enquanto Flávio também derrete lentamente, mas desde abril.

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A principal surpresa é em relação à candidatura de Cury, que subiu quase cinco pontos na comparação com o levantamento de julho, de 3% para 7,8%, superando o empresário Renan Santos (Missão) dentro da margem de erro.

Segundo turno

O instituto também testou cenários possíveis de segundo turno e deu que o petista também lidera todas as possibilidades. O candidato Augusto Cury não foi testado para o segundo turno apesar de seu crescimento no primeiro.

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Cenário 1:

O governo Lula sob os olhos dos brasileiros

Aprovação

Desaprovo – 52,9%

Aprovo – 45,4%

Não sei – 1,7%

Avaliação

Ruim/Péssimo – 51,1%

Ótimo/bom – 37%

Regular – 11,9%