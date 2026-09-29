A distância entre Eduardo Paes e Douglas Ruas na nova pesquisa AtlasIntel

Pesquisa AtlasIntel divulgada nesta terça-feira, 29, mostrou o ex-prefeito Eduardo Paes (PSD) na liderança da disputa para o governo do estado do Rio de Janeiro. Ele aparece com 44,1%, à frente do deputado estadual Douglas Ruas (PL), que surge com 35,7%. Na terceira colocação, está o ex-governador Anthony Garotinho (Republicanos), com 6,3%, que recorre do indeferimento da sua candidatura.

O cenário aponta para um crescimento no apoio a Ruas, que marcou 32,4% na última sondagem da AtlasInterl, em 20 de setembro. Paes, por sua vez, recuou: caiu de 45,7% para 44%, dentro da margem de erro. O maior queda foi registrada por Garotinho: antes, contava com 8,9% das intenções de voto.

O TRE negou o registro da sua candidatura por considerar que o ex-governador está inelegível em razão da condenação por improbidade administrativa no período em que foi secretário de Governo na gestão da sua mulher, Rosinha Matheus, no poder no estado de 2003 a 2007.

Cerca de 46% rejeitam Paes, que ainda é visto positivamente pela maioria (51%). Em contrapartida, Ruas enfrenta maior resistência: 51% afirmam que não votariam nele, enquanto 39% têm uma avaliação positiva do candidato. Em um eventual segundo turno, o ex-prefeito aparece na dianteira, com 51,1%, ao passo que o deputado arremata 42,1%. Entre os entrevistados, 5,4% anulariam o voto e 1,5% não souberam responder.

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Além disso, a sondagem aferiu como o eleitorado avalia o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que concorre à reeleição; o governador interino, o desembargador Ricardo Couto, no comando do Palácio Guanabara desde março; e os respectivos prefeitos.

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O único a ter saldo positivo é Couto, aprovado por 57%. Cerca de 56% desaprovam o petista, contra 43% que enxergam com bons olhos — os percentuais se repetem na avaliação do desempenho do governo Lula.

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A pesquisa foi realizada entre 22 e 27 de setembro, com 1.836 eleitores do Rio de Janeiro. O nível de confiança é de 95%, enquanto a margem de erro é de 2 pontos percentuais. Foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) como RJ-09456/2026 e BR-07401/2026.