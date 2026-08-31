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Política

AtlasIntel: maioria acredita que Lulinha tentou influenciar governo para beneficiar empresários

Pesquisa mediu impacto das investigações do filho do presidente sobre imagem do governo federal e tentativa de reeleição

Por Pedro Jordão Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 31 ago 2026, 09h14 | Atualizado em 31 ago 2026, 09h18
Fabio Luis Lula da Silva, o Lulinha
Lulinha (NELSON ALMEIDA/AFP)
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AtlasIntel: maioria acredita que Lulinha tentou influenciar governo para beneficiar empresários Priorizar nos meus resultados Google

A maioria da população brasileira acredita que o filho mais velho do presidente Lula, Fábio Luís Lula da Silva, o Lulinha, tentou influenciar decisões do governo para beneficiar empresários, segundo pesquisa do AtlasIntel/Bloomberg divulgada na manhã desta segunda-feira, 31. Para fazer o levantamento, o instituto ouviu 5.014 brasileiros entre os dias 25 e 30 de agosto, gerando um documento com margem de erro de um ponto percentual, cujo nível de confiança é de 95%.

Questionados sobre a possibilidade de influência, os entrevistados responderam desta forma:

  • Sim: 52,6%
  • Não: 26,3%
  • Não sei: 21,1%

Além disso, 67,2% disseram que acompanharam de perto o caso, outros 29,5% disseram que ouviram falar, mas que sabem poucos detalhes, e 3,4% não tinham conhecimento sobre o assunto.

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Os entrevistados também foram questionados se acreditam que as investigações da Polícia Federal afetam ou não o governo Lula. A maioria também disse que sim.

  • Afetam diretamente o Governo Lula: 55,1%
  • São um problema exclusivamente pessoal de Lulinha: 37,9%
  • Não sei: 7,1%
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Sobre o impacto do caso na imagem do governo Lula, a maior parte dos entrevistados disse que “piora” muito ou um pouco.

  • Piora muito: 43,4%
  • Não afeta: 37,4%
  • Piora um pouco: 17,3%
  • Melhora: 1,9%
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Já quando questionados sobre a investigação atrapalhar ou não a candidatura à reeleição de Lula, a maioria dos entrevistados respondeu que sim, em maior ou menor grau.

  • Não prejudica: 36,0%
  • Sim, muito: 34,8%
  • Sim, um pouco: 24,6%
  • Não sei: 4,6%
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