Pesquisa AtlasIntel: Flávio e Zema superam Lula em décimos no segundo turno, e Caiado empata
Pesquisa aponta leve vantagem que ainda caracteriza um empate técnico entre os candidatos
Uma nova pesquisa do AtlasIntel, divulgada na tarde desta quinta-feira, 10, mostra que o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e o ex-governador de Minas Gerais Romeu Zema (Novo) superariam o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) por alguns décimos de pontos percentuais em eventuais segundos turnos contra ele, se a disputa fosse hoje, da mesma forma que o ex-governador de Goiás Ronaldo Caiado (PSD) empataria numericamente com o petista.
Apesar das pequenas vantagens numéricas dos candidatos, a situação ainda caracteriza um empate técnico entre eles, visto que a margem de erro da pesquisa é de um ponto percentual. Para fazer o levantamento, foram ouvidos 5.000 eleitores de todo o país entre os dias 4 e 9 de setembro, cujo nível de confiança é de 95%.
Lula venceria apenas em um cenário de segundo turno os candidatos Renan Santos (Misão) e Augusto Cury (Avante). Confira os números abaixo.
Segundo turno
Cenário 1:
- Lula: 46.2%
- Flávio Bolsonaro: 46.4%
- Branco/Nulo/Não sei: 7.4%
Cenário 2:
- Lula: 46%
- Romeu Zema: 46.2%
- Branco/Nulo/Não sei: 7.7%
Cenário 3:
- Lula: 45.7%
- Ronaldo Caiado: 45.7%
- Branco/Nulo/Não sei: 8.6%
Cenário 4:
- Lula: 43.8%
- Augusto Cury: 41.1%
- Branco/Nulo/Não sei: 15.2%
Cenário 5:
- Lula: 46%
- Renan Santos: 33.8%
- Branco/Nulo/Não sei: 20.2%
O que causa mais medo ou preocupação
Contraditoriamente, os entrevistados responderam que a eventual eleição de Flávio Bolsonaro causa mais medo ou preocupação do que a reeleição de Lula. Ainda assim, a diferença é de apenas 0,9 ponto percentual: um empate técnico pela margem de erro.
- A eleição de Flávio Bolsonaro: 45.9%
- A reeleição do presidente Lula: 45.0%
- Ambos me preocupam igualmente: 8.8%
- Não sei: 0.3%
A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-01452/2026.