Pesquisa AtlasIntel: Flávio e Zema superam Lula em décimos no segundo turno, e Caiado empata

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Nova pesquisa AtlasIntel aponta que Flávio Bolsonaro e Romeu Zema superariam o presidente Lula por uma margem mínima em eventuais segundos turnos. Ronaldo Caiado também aparece numericamente empatado com o petista. A margem de erro, de um ponto percentual, indica um cenário de empates técnicos. Confira os dados completos.

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Uma nova pesquisa do AtlasIntel, divulgada na tarde desta quinta-feira, 10, mostra que o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e o ex-governador de Minas Gerais Romeu Zema (Novo) superariam o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) por alguns décimos de pontos percentuais em eventuais segundos turnos contra ele, se a disputa fosse hoje, da mesma forma que o ex-governador de Goiás Ronaldo Caiado (PSD) empataria numericamente com o petista.

Apesar das pequenas vantagens numéricas dos candidatos, a situação ainda caracteriza um empate técnico entre eles, visto que a margem de erro da pesquisa é de um ponto percentual. Para fazer o levantamento, foram ouvidos 5.000 eleitores de todo o país entre os dias 4 e 9 de setembro, cujo nível de confiança é de 95%.

Lula venceria apenas em um cenário de segundo turno os candidatos Renan Santos (Misão) e Augusto Cury (Avante). Confira os números abaixo.

Segundo turno

Cenário 1:

Lula: 46.2%

Flávio Bolsonaro: 46.4%

Branco/Nulo/Não sei: 7.4%

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Cenário 2:

Lula: 46%

Romeu Zema: 46.2%

Branco/Nulo/Não sei: 7.7%

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Cenário 3:

Lula: 45.7%

Ronaldo Caiado: 45.7%

Branco/Nulo/Não sei: 8.6%

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Cenário 4:

Lula: 43.8%

Augusto Cury: 41.1%

Branco/Nulo/Não sei: 15.2%

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Cenário 5:

Lula: 46%

Renan Santos: 33.8%

Branco/Nulo/Não sei: 20.2%

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Lula x Flávio: surpresas e reviravoltas da corrida eleitoral

O que causa mais medo ou preocupação

Contraditoriamente, os entrevistados responderam que a eventual eleição de Flávio Bolsonaro causa mais medo ou preocupação do que a reeleição de Lula. Ainda assim, a diferença é de apenas 0,9 ponto percentual: um empate técnico pela margem de erro.

A eleição de Flávio Bolsonaro: 45.9%

A reeleição do presidente Lula: 45.0%

Ambos me preocupam igualmente: 8.8%

Não sei: 0.3%

A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-01452/2026.