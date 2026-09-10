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Política

Pesquisa AtlasIntel: Flávio e Zema superam Lula em décimos no segundo turno, e Caiado empata

Pesquisa aponta leve vantagem que ainda caracteriza um empate técnico entre os candidatos

Por Pedro Jordão Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 10 set 2026, 14h51 | Atualizado em 10 set 2026, 15h43
POSTULANTES - Lula, Flávio Bolsonaro, Caiado e Zema: favoritismo atual dos líderes será testado nos próximos meses
Lula, Flávio, Caiado e Zema (Ricardo Stuckert/PR; Jeferson De Paula/Photo Premium/Ag. O Globo; Roberto Sungi/AtoPress/Ag. O Globo; Marina Uezima/Brazil Photo Press/AFP)
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Pesquisa AtlasIntel: Flávio e Zema superam Lula em décimos no segundo turno, e Caiado empata Priorizar nos meus resultados Google

Uma nova pesquisa do AtlasIntel, divulgada na tarde desta quinta-feira, 10, mostra que o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e o ex-governador de Minas Gerais Romeu Zema (Novo) superariam o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) por alguns décimos de pontos percentuais em eventuais segundos turnos contra ele, se a disputa fosse hoje, da mesma forma que o ex-governador de Goiás Ronaldo Caiado (PSD) empataria numericamente com o petista.

Apesar das pequenas vantagens numéricas dos candidatos, a situação ainda caracteriza um empate técnico entre eles, visto que a margem de erro da pesquisa é de um ponto percentual. Para fazer o levantamento, foram ouvidos 5.000 eleitores de todo o país entre os dias 4 e 9 de setembro, cujo nível de confiança é de 95%.

Lula venceria apenas em um cenário de segundo turno os candidatos Renan Santos (Misão) e Augusto Cury (Avante). Confira os números abaixo.

Siga

Segundo turno

Cenário 1:

  • Lula: 46.2%
  • Flávio Bolsonaro: 46.4%
  • Branco/Nulo/Não sei: 7.4%
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Cenário 2:

  • Lula: 46%
  • Romeu Zema: 46.2%
  • Branco/Nulo/Não sei: 7.7%
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Cenário 3:

  • Lula: 45.7%
  • Ronaldo Caiado: 45.7%
  • Branco/Nulo/Não sei: 8.6%
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Cenário 4:

  • Lula: 43.8%
  • Augusto Cury: 41.1%
  • Branco/Nulo/Não sei: 15.2%
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Cenário 5:

  • Lula: 46%
  • Renan Santos: 33.8%
  • Branco/Nulo/Não sei: 20.2%
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Lula x Flávio: surpresas e reviravoltas da corrida eleitoral

    O que causa mais medo ou preocupação

    Contraditoriamente, os entrevistados responderam que a eventual eleição de Flávio Bolsonaro causa mais medo ou preocupação do que a reeleição de Lula. Ainda assim, a diferença é de apenas 0,9 ponto percentual: um empate técnico pela margem de erro.

    • A eleição de Flávio Bolsonaro: 45.9%
    • A reeleição do presidente Lula: 45.0%
    • Ambos me preocupam igualmente: 8.8%
    • Não sei: 0.3%

    A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-01452/2026.

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    TAGS:
    AtlasIntel
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