AtlasIntel: Eduardo Paes lidera disputa pelo governo do Rio com folga em pesquisa

O ex-prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), aparece em primeiro lugar na pesquisa a AtlasIntel/Estadão para o governo do estado, com vantagem expressiva sobre o deputado federal Douglas Ruas (PL) em todos os cenários testados.

No principal embate, Paes tem 43,6% das intenções de voto, seguido pelo presidente da Assembleia Leglstativa, Douglas Ruas (PL), com 27,6%. O ex-governador Anthony Garotinho (Republicanos) surge em terceiro lugar, com 10,7%, à frente do Coronel Busnello (Missão), com 5,6%, André Marinho (Novo), com 4,3%, e William Siri (PSOL), com 3,2%.

Votos brancos e nulos somaram 2,4% e 1,7% dos entrevistados disseram não saber em quem votar.

Em um segundo cenário, sem a presença de Garotinho, que ainda tenta viabilizar a candidatura em função de questões com a Justiça, Paes se mantém praticamente estável, com 43,9%, enquanto Ruas sobe para 32,6% .

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Segundo turno

Em um eventual segundo turno entre os dois principais nomes, a vantagem de Paes se amplia: ele obtém 51,9% das intenções de voto contra 38,2% de Ruas, uma diferença de mais de 13 pontos percentuais. Considerando apenas os votos válidos, o placar é de 57,6% a 42,4%.

O comparativo direto entre os dois candidatos por área de governo reforça a distância entre eles: Paes é apontado como mais confiável em todos os dez quesitos avaliados, com vantagens que vão de 3 pontos percentuais em “criminalidade e tráfico de drogas” — tema mais equilibrado entre os dois — a 24 pontos percentuais em “turismo, cultura e eventos”.

Lula x Flávio: surpresas e reviravoltas da corrida eleitoral

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Corrida presidencial no Rio

Na disputa pela Presidência da República, a pesquisa mostra Lula à frente no Rio de Janeiro com 41,1% das intenções de voto no primeiro turno, contra 36,9% de Flávio Bolsonaro — uma diferença de 4,2 pontos, dentro da margem de erro combinada. Na sequência aparecem o escritor Augusto Cury (Avante), com 9,1%, e Renan Santos (Missão), com 7,4%. Considerando apenas os votos válidos, Lula tem 42,7% e Flávio Bolsonaro, 38,2%.

Em cenários de segundo turno simulados pela pesquisa, os dois candidatos à presidência aparecem tecnicamente empatados, com Flávio à frente por 45,2% a 44,4% (votos válidos: 50,4% a 49,6%).

Lula não perde para nenhum dos outros candidatos em eventual segundo turno.

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A pesquisa também mostra reprovação do governo Lula entre os fluminenses: 56% desaprovam sua gestão contra 42% que aprovam, um saldo negativo de 14 pontos percentuais. Ao avaliar o desempenho do presidente, 52% o classificam como ruim ou péssimo, 37% como ótimo ou bom e 11% como regular.

Rejeições e aprovações

O governador interino Ricardo Couto, presidente do Tribunal de Justiça, que assumiu o comando do estado diante da dupla vacância no cargo, registra números positivos: 57% aprovam sua gestão contra 24% de desaprovação (saldo de +33 pontos), e 50% avaliam seu desempenho como ótimo ou bom.

Já o ex-goevrnador Cláudio Castro, que deixou o cargo para tentar se candidatar ao Senado, mas desistiu diante de investigações e suspeitas de corrupção, sai com rejeição elevada. Ele termina sua gestão com avaliação negativa de 71,3%, contra apenas 21,1% de aprovação – 63,3% o classificam como ruim ou péssimo, 26% como regular e apenas 10,7% como ótimo ou bom.

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Criminalidade é principal preocupação

Ao serem questionados sobre os maiores problemas do estado — podendo marcar até três opções —, os entrevistados apontaram a criminalidade como preocupação amplamente majoritária, citada por 88,8% dos entrevistados. Em seguida aparecem corrupção (60,7%), acesso à saúde (32%), qualidade da educação (23,8%) e pobreza e desigualdade social (16,7%). Temas como inflação, violência contra a mulher e violência policial aparecem empatados, com 7,5% cada.

O levantamento foi realizado entre os dias 26 e 31 de agosto de 2026, com 1.784 entrevistas por meio de recrutamento digital aleatório. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos e nível de confiança de 95%.