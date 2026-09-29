Como está a disputa pelo governo do Piauí a cinco dias da eleição, segundo nova pesquisa

O governador Rafael Fonteles (PT) lidera a corrida pelo governo do Piauí com 64,5% das intenções de voto, contra 24,4% de Joel Rodrigues (PP), segundo pesquisa AtlasIntel/Meio Norte divulgada nesta terça-feira, 29. Considerando apenas os votos válidos, Fonteles tem 70,1% e Joel, 26,5%. Como o petista ultrapassa os 50% dos válidos, o levantamento indica vitória já no primeiro turno.

Entre os “outros” candidatos estão Elizeu Aguiar (Novo), com 0,7%, Professor Gisvaldo (PSOL) e Gustavo pelo Piauí (Avante), ambos com 0,2%, além de Geraldo Carvalho (PSTU) e Lourdes Melo (PCO), com 0,1% cada. Professor Jurity (DC) e Santiago Belizário (UP) não pontuaram.

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A trajetória

Fonteles cresceu de 56% em abril para 63,4% em maio e desde então oscila em torno de 62% a 64% das intenções de voto. Joel fez o caminho inverso: decaiu de 29,8% em abril para 20,9% no início de setembro e agora subiu 3,5 pontos, chega a 24,4%. Eleitores indecisos e que pretendem votar em branco ou nulo recuaram de 12% para 8%.

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Sobre a pesquisa

A pesquisa foi realizada pela AtlasIntel em parceria com o Meio Norte, que também é o contratante, e está registrada no TSE sob os números PI-07497/2026 e BR-07422/2026. Foram ouvidos 1. 218 eleitores do Piauí, entre 23 e 28 de setembro de 2026, por meio de recrutamento digital aleatório (Atlas RDR). A margem de erro é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%.