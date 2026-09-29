AtlasIntel: a disputa pelo governo do Rio Grande do Norte a cinco dias da eleição

A cinco dias do primeiro turno, o ex-secretário estadual Cadu Xavier (PT) lidera a disputa pelo governo do Rio Grande do Norte, com 37,1% das intenções de voto, segundo pesquisa AtlasIntel divulgada nesta segunda-feira, 29. Na sequência, aparecem o ex-prefeito de Natal Álvaro Dias (PL), com 27,3%, e o ex-prefeito de Mossoró Allyson (União Brasil), com 27,1% — os dois estão tecnicamente empatados dentro da margem de erro.

Arinalda do MLB (UP) tem 2%, enquanto Professor Robério Paulino (PSOL) e Rodrigo de Bolsonaro (Agir) aparecem com 0,2% cada. Godeiro Linhares (DC) registra 0,1% e Henrique Lyra (PCO), 0%. Votos brancos e nulos somam 4,1%, e 1,9% dos entrevistados não souberam responder.

Considerando apenas os votos válidos, Cadu chega a 39,5%, contra 29% de Álvaro Dias e 28,8% de Allyson. Arinalda do MLB marca 2,1%; Professor Robério Paulino e Rodrigo de Bolsonaro têm 0,2% cada, e Godeiro Linhares, 0,1%.

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Segundo turno

A pesquisa também testou cenários de segundo turno. Cadu aparece à frente de Álvaro Dias, com 51,3% contra 35,2%. Já no confronto com Allyson, há praticamente um empate: Cadu tem 41,9% e Allyson, 41,6%. Em uma eventual disputa entre Allyson e Álvaro Dias, o primeiro aparece com 40,1%, ante 29,5% do candidato do PL.

Sobre o levantamento

O levantamento ouviu 1. 207 eleitores do Rio Grande do Norte entre 23 e 28 de setembro, por meio da metodologia Atlas RDR, de recrutamento digital aleatório. A margem de erro é de 3 pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. A pesquisa está registrada no TSE sob os códigos RN-04187/2026 e BR-03536/2026.