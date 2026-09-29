Pesquisa AtlasIntel: a disputa pelo governo de Minas Gerais a cinco dias da eleição

A cinco dias do primeiro turno, o senador Cleitinho Azevedo (Republicanos) mantém a liderança na disputa pelo governo de Minas Gerais, com 41,8% das intenções de voto, segundo pesquisa AtlasIntel/Estadão divulgada nesta terça-feira, 29. O deputado federal Patrus Ananias (PT) aparece em segundo, com 33,6%.

Na sequência, o atual governador Mateus Simões (PSD) tem 6,2%, seguido pelo ex-prefeito de Belo Horizonte Alexandre Kalil (PDT), com 5%, e pelo empresário Flávio Roscoe (PL), com 4,9%. Gabriel Azevedo (MDB) marca 2,1%, e Ben Mendes (Missão), 2%. Outros candidatos somam 0,9%. Votos em branco ou nulos são 1,6%, enquanto 1,8% dos entrevistados não souberam responder.

A série histórica do levantamento mostra crescimento de Patrus na reta final da campanha. Em 4 de setembro, o petista tinha 30% das intenções de voto; passou a 31% em 20 de setembro e chegou a 33,6% nesta rodada. Cleitinho, por sua vez, oscilou de 41% para 39,3% e voltou a 41,8%.

Nos votos válidos, quando são excluídos brancos, nulos e indecisos, Cleitinho aparece com 43,3%, contra 34,8% de Patrus. Simões tem 6,4%, Kalil, 5,2%, Roscoe, 5,1%, Gabriel, 2,2% e Mendes, 2%.

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Segundo turno

A pesquisa também testou cinco cenários de segundo turno, e Cleitinho vence em todos em que foi testado.

Em um eventual confronto entre Cleitinho e Patrus, o senador aparece com 53,5% das intenções de voto, contra 40,3% do petista. O cenário tem 6,2% de votos em branco, nulos ou entrevistados que não souberam responder.

Cleitinho também aparece à frente de Kalil e Gabriel Azevedo. Contra o ex-prefeito de Belo Horizonte, o senador registra 51,6%, ante 35,2% de Kalil. No confronto com Gabriel, são 52,7% contra 24,4%.

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Já Patrus aparece à frente de Mateus Simões por 42,9% a 34,9% e de Flávio Roscoe por 43,7% a 38,6%. Nos dois casos, há parcela relevante de eleitores que declara voto branco ou nulo ou não sabe em quem votar.

Lula x Flávio

Um eventual embate entre Cleitinho Azevedo e Patrus Ananias no segundo turno vai reproduzir o embate nacional entre os presidenciáveis Luiz Inácio Lula da Silva — que tem o apoio de Patrus — e Flávio Bolsonaro (PL) — que tem o apoio de Cleitinho.

Minas Gerais é considerado um colégio estratégico porque tem o segundo maior colégio eleitoral do país e é tido como fundamental na corrida presidencial — desde a redemocratização, nenhum candidato chegou ao Palácio do Planalto sem ter vencido no estado.

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Sobre a sondagem

A pesquisa ouviu 1. 838 eleitores de Minas Gerais entre 22 e 27 de setembro, por meio de recrutamento digital aleatório. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O levantamento foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral sob os números MG-04294/2026 e BR-08984/2026. O levantamento foi divulgado pela AtlasIntel e pelo Estadão.