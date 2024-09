Atlas: Paes tem 51% dos votos válidos para prefeitura do Rio, diz pesquisa

Pesquisa AtlasIntel divulgada nesta segunda-feira, 23, mostrou que o prefeito do Rio, Eduardo Paes (PSD), segue liderando as intenções de voto ao Executivo carioca, com chances de vitória ainda no primeiro turno. Ele marca 48,6%. Alexandre Ramagem (PL) vem em seguida, com 32%.

Se comparado ao último levantamento do instituto, feito em agosto, o candidato bolsonarista permaneceu estagnado, enquanto Paes teve crescimento de três pontos percentuais. Tarcísio Motta, do PSOL, registrou queda, e agora tem 9%. Se considerados apenas os votos válidos — ou seja, excluindo os votos nulos e em branco, Paes chega a 51%, o que lhe daria a vitória no primeiro turno.

E os outros candidatos?

Além do prefeito, de Ramagem e de Tarcísio, pontuaram também a candidata Carol Sponza (Novo), com 3,4%, além de Marcelo Queiroz (PP), com 0,9%, Rodrigo Amorim (União), com 0,6¨%, Juliette Pantoja, com 0,5%, Cyro Garcia (PSTU), com 0,1%, e Henrique Simonard (PSO), também com 0,1%.

A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos. A pesquisa entrevistou 1610 pessoas no período de 17 a 22 de setembro, e foi feita com recursos próprios do instituto.