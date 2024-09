Atlas: Boulos vai a 28%, enquanto Marçal e Nunes empatam com 21%, diz pesquisa

Pesquisa Atlas divulgada nesta segunda-feira, 23, mostrou que Guilherme Boulos (PSOL) lidera as intenções de voto para a Prefeitura de São Paulo, com 28,3%. Pablo Marçal (PRTB) e Ricardo Nunes (MDB), ambos com 20,9%, aparecem em seguida. Se considerado o levantamento anterior feito pelo instituto, o trio permaneceu estagnado. Nesse cenário, Marçal e Nunes disputariam voto a voto a vaga com o candidato do PSOL no segundo turno.

Tabata Amaral (PSB), com 10,8%, aparece em seguida, antes de Datena (PSDB), que marca 6,9% das intenções. Maria Helena, do Novo, tem 3,8%, enquanto Altino Prazeres Jr, (PSTU), João Pimenta (PCO), e Ricardo Sinese (UP) registraram 0,1% cada um.

Se considerado o cenário de votos válidos — ou seja, sem considerar os brancos e nulos, Boulos vai aos 30,8%. Marçal e Nunes chegam aos 22,7%, ainda empatados.

A margem de erro da pesquisa é de dois pontos percentuais para mais ou para menos. Foram entrevistados 2.218 pessoas de 17 a 22 de setembro. O levantamento foi feito pelo instituto com recursos próprios, e está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com o número SP-03546/2024.