Atitude de Eduardo Bolsonaro causa problema político para a cúpula do PL

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A permanência de Eduardo Bolsonaro como suplente ao Senado em SP cria crise no PL. Após condenação pelo STF, sua presença é vista como um problema político que pode municiar adversários. O partido evita confronto direto com a família Bolsonaro, deixando a cúpula sem solução para o impasse eleitoral.

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A insistência de Eduardo Bolsonaro em permanecer como suplente ao Senado na chapa do PL em São Paulo abriu uma nova frente de tensão dentro do partido. Em participação no programa VEJA em Foco, apresentado por Marcela Rahal, o repórter Gabriel Sabóia afirmou que a condenação do ex-deputado pelo STF por tentativa de interferência no julgamento da trama golpista transformou sua permanência na chapa em um problema político para a legenda (este texto é um resumo do vídeo acima).

O impasse se agravou porque, embora dirigentes avaliem que sua presença possa municiar adversários durante a campanha, poucos dentro do partido demonstram disposição para confrontar diretamente a família Bolsonaro. O dilema, segundo interlocutores da legenda, deixou a cúpula do PL sem uma solução clara.

Como Eduardo Bolsonaro passou de favorito ao Senado a problema para o PL?

Segundo Gabriel Sabóia, Eduardo Bolsonaro era tratado como o nome natural do PL para disputar uma vaga ao Senado por São Paulo. Internamente, sua candidatura era vista como altamente competitiva, com forte desempenho nas pesquisas de intenção de voto.

Esse cenário mudou após sua ida aos Estados Unidos, a renúncia ao mandato de deputado e, posteriormente, sua condenação. A sequência de acontecimentos alterou seu peso político dentro da legenda e transformou uma candidatura considerada promissora em fonte de preocupação.

Sem espaço como cabeça de chapa, Eduardo passou a pleitear a suplência de André do Prado, escolhido pelo PL para a disputa ao Senado em São Paulo. De acordo com Sabóia, a expectativa da cúpula partidária era que, após a condenação, ele abrisse mão espontaneamente da posição. O cálculo era evitar desgaste adicional à campanha e impedir que adversários vinculassem André do Prado diretamente ao ex-deputado.

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Por que o partido teme desgaste eleitoral?

A avaliação interna é que opositores podem explorar a narrativa de que Eduardo seria o verdadeiro beneficiário de uma eventual vitória ao Senado. Isso poderia ampliar o custo político da aliança durante a campanha.

Também pesa, segundo interlocutores do partido, a possibilidade de que sua atuação em defesa de Jair Bolsonaro seja usada para reforçar ataques ao PL no estado.

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Apesar da pressão, Eduardo não recuou e já comunicou à direção do PL que pretende manter sua posição na chapa. Sabóia resumiu o impasse com a pergunta que, segundo ele, circula entre dirigentes do partido: “Quem tem peito para tirar um filho de Jair Bolsonaro?”

O impasse pode agravar a crise do PL em São Paulo?

A situação expõe uma dificuldade estratégica para o partido. Retirar Eduardo da suplência poderia gerar reação interna e aprofundar fissuras políticas justamente em um momento sensível da corrida eleitoral.

Sem consenso e sem disposição para um enfrentamento direto com a família Bolsonaro, o PL permanece preso a um impasse que combina cálculo eleitoral, constrangimento político e disputa por poder.

VEJA+IA: Este texto resume um trecho do programa audiovisual VEJA em Foco (confira o vídeo acima). Conteúdo produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.