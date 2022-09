Atenção voltada ao Brasil, em dia decisivo

Repórteres de todo o mundo, italianos, portugueses, alemães, espanhóis ingleses estão na lista dos que cobrem nesta quinta-feira (29) o debate entre os presidenciáveis, promovido pela TV Globo. Há um cuidado extremo com a segurança. Todos os que entram passam por vistoria. Na entrada do Projac, em Curicica, na Zona Oeste do Rio, manifestantes se empenham em defender seus candidatos.

Até 21h, havia petistas e poucos bolsonaristas. Cada candidato poderá contar com dez convidados. Não haverá plateia. Ficarão nos camarins. Cada candidato terá dez assessores nos camarins. Apenas dois poderão falar com eles, nos intervalos.

A imprensa, sem acesso aos assessores, lota a área reservada para a cobertura. “Viemos da Áustria. As eleições brasileiras despertaram interesse do mundo. “,diz um dos repórteres, que pediu para não ter o nome citado.