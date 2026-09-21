Até onde Lula e Flávio podem chegar no primeiro turno, segundo nova pesquisa BTG/Nexus

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Nova pesquisa BTG/Nexus indica disputa acirrada entre Lula e Flávio Bolsonaro, com diferença de 3 pontos na estimulada. O levantamento detalha os pisos e tetos dos candidatos, revelando que ambos podem variar em até 6 pontos percentuais. Uma parcela de 15% do eleitorado ainda admite mudar de voto.

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A menos de duas semanas do primeiro turno, a nova pesquisa BTG/Nexus divulgada nesta segunda-feira, 21, mostra que a distância entre Luiz Inácio Lula da Silva e Flávio Bolsonaro pode variar de acordo com o comportamento dos eleitores que ainda admitem mudar de candidato. No cálculo de pisos e tetos feito pelo instituto, o presidente pode oscilar entre 36% e 42%, enquanto o senador aparece em uma faixa de 34% a 40%.

As duas faixas se sobrepõem. O dado complementa o cenário estimulado da pesquisa, no qual Lula registra 40% e Flávio, 37%, uma diferença de 3 pontos percentuais e dentro da margem de erro. O cálculo não é uma projeção do resultado da eleição, mas uma estimativa do espaço de variação de cada candidatura a partir da firmeza das escolhas atuais e das segundas opções informadas pelos entrevistados.

Como a Nexus calcula o piso de cada candidato?

O piso considera apenas os eleitores cuja decisão já está consolidada. Para chegar ao número, a Nexus retira da intenção de voto atual aqueles que afirmam que ainda podem mudar de candidato até 4 de outubro.

Nesse cálculo, Lula parte dos 40% registrados no cenário estimulado e fica com piso de 36%. Flávio, que tem 37% na intenção de voto, apresenta piso de 34%. A diferença entre os pisos dos dois candidatos é, portanto, de 2 pontos percentuais.

E como é calculado o teto?

Para estimar o teto, o instituto mantém os votos atuais de cada candidato e acrescenta os eleitores que admitem mudar de escolha e apontam aquele nome como segunda opção. Nesse cenário, Lula pode chegar a 42% e Flávio a 40%.

A amplitude é semelhante para os dois líderes. Lula tem uma faixa de 6 pontos entre seu piso e seu teto, enquanto Flávio também pode variar 6 pontos. Os intervalos mostram que ainda existe espaço para movimentação entre a parcela do eleitorado que não considera definitiva sua escolha de primeiro turno.

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O que mudou em relação à pesquisa anterior?

Na rodada anterior da BTG/Nexus, Lula aparecia com piso de 38% e teto de 44%. Agora, os dois limites estão 2 pontos abaixo, em 36% e 42%.

Flávio percorreu o caminho inverso nesse indicador. Seu piso passou de 32% para 34%, enquanto o teto foi de 39% para 40%. A comparação acompanha a redução da distância entre os dois no cenário estimulado: Lula passou de 42% para 40%, enquanto Flávio permaneceu com 37%.

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Quanto espaço têm os outros candidatos para crescer?

Augusto Cury, que registra 6% na intenção de voto estimulada, aparece com piso de 2% e teto de 9%. Ronaldo Caiado, atualmente com 5%, pode variar de 3% a 7%, enquanto Renan Santos, com 3%, tem uma faixa estimada entre 2% e 5%.

Romeu Zema, que marca 1% no cenário estimulado, aparece com piso de 1% e teto de 2%. A leitura desses intervalos também depende do grau de consolidação do eleitorado de cada candidatura e da capacidade de receber votos de quem ainda admite trocar de nome.

Quanto do eleitorado ainda pode mudar de voto?

Entre os entrevistados que escolheram algum candidato no primeiro turno, 84% afirmam que sua decisão já está tomada e não vai mais mudar. Outros 15% dizem que ainda podem trocar de candidato, enquanto 1% não sabe ou não respondeu.

Entre os eleitores de Flávio, 92% consideram definitiva a escolha atual, ante 90% entre os que pretendem votar em Lula. A margem disponível para mudanças, portanto, está concentrada em uma parcela minoritária do eleitorado, justamente aquela utilizada pela Nexus para calcular os limites superiores e inferiores das candidaturas.

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E como ficam os pisos e tetos em um eventual segundo turno?

A Nexus também fez o mesmo cálculo para um eventual confronto entre Lula e Flávio no segundo turno. Lula, que aparece com 46% nessa simulação, tem piso de 44% e teto de 47%. Flávio, com 45%, varia entre 43% e 46%.

Nesse cenário, 91% dos eleitores afirmam que não pretendem mudar de voto. Entre os 7% que admitem alteração, 61% dizem que poderiam migrar para branco ou nulo, enquanto 13% apontam Lula como segunda opção e outros 13%, Flávio.

Qual a metodologia da pesquisa?

A 15ª rodada da pesquisa BTG/Nexus ouviu 2.006 pessoas por telefone entre os dias 18 e 20 de setembro. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos, e o levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral sob o número BR-00485/2026.

VEJA+IA: Este conteúdo foi produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.