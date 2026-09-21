🗳️ Semana da Democracia: assine o Digital por R$ 5,99/mês e acompanhe análises sobre os rumos do Brasil.
Política

Até onde Lula e Flávio podem chegar no primeiro turno, segundo nova pesquisa BTG/Nexus

Levantamento calcula pisos e tetos dos principais candidatos a partir da firmeza do voto e das segundas opções declaradas pelos eleitores

Por Da Redação 21 set 2026, 07h17 | Atualizado em 21 set 2026, 11h52
O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva; e o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ)
O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva; e o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) -  (Ricardo Stuckert/PR/Carlos Moura/Agência Senado/Divulgação)
Continua após publicidade
Até onde Lula e Flávio podem chegar no primeiro turno, segundo nova pesquisa BTG/Nexus Priorizar nos meus resultados Google

A menos de duas semanas do primeiro turno, a nova pesquisa BTG/Nexus divulgada nesta segunda-feira, 21, mostra que a distância entre Luiz Inácio Lula da Silva e Flávio Bolsonaro pode variar de acordo com o comportamento dos eleitores que ainda admitem mudar de candidato. No cálculo de pisos e tetos feito pelo instituto, o presidente pode oscilar entre 36% e 42%, enquanto o senador aparece em uma faixa de 34% a 40%.

As duas faixas se sobrepõem. O dado complementa o cenário estimulado da pesquisa, no qual Lula registra 40% e Flávio, 37%, uma diferença de 3 pontos percentuais e dentro da margem de erro. O cálculo não é uma projeção do resultado da eleição, mas uma estimativa do espaço de variação de cada candidatura a partir da firmeza das escolhas atuais e das segundas opções informadas pelos entrevistados.

Como a Nexus calcula o piso de cada candidato?

O piso considera apenas os eleitores cuja decisão já está consolidada. Para chegar ao número, a Nexus retira da intenção de voto atual aqueles que afirmam que ainda podem mudar de candidato até 4 de outubro.

Siga

Nesse cálculo, Lula parte dos 40% registrados no cenário estimulado e fica com piso de 36%. Flávio, que tem 37% na intenção de voto, apresenta piso de 34%. A diferença entre os pisos dos dois candidatos é, portanto, de 2 pontos percentuais.

E como é calculado o teto?

Para estimar o teto, o instituto mantém os votos atuais de cada candidato e acrescenta os eleitores que admitem mudar de escolha e apontam aquele nome como segunda opção. Nesse cenário, Lula pode chegar a 42% e Flávio a 40%.

A amplitude é semelhante para os dois líderes. Lula tem uma faixa de 6 pontos entre seu piso e seu teto, enquanto Flávio também pode variar 6 pontos. Os intervalos mostram que ainda existe espaço para movimentação entre a parcela do eleitorado que não considera definitiva sua escolha de primeiro turno.

Continua após a publicidade

Lula x Flávio: surpresas e reviravoltas da corrida eleitoral

O que mudou em relação à pesquisa anterior?

Na rodada anterior da BTG/Nexus, Lula aparecia com piso de 38% e teto de 44%. Agora, os dois limites estão 2 pontos abaixo, em 36% e 42%.

Flávio percorreu o caminho inverso nesse indicador. Seu piso passou de 32% para 34%, enquanto o teto foi de 39% para 40%. A comparação acompanha a redução da distância entre os dois no cenário estimulado: Lula passou de 42% para 40%, enquanto Flávio permaneceu com 37%.

Continua após a publicidade

Quanto espaço têm os outros candidatos para crescer?

Augusto Cury, que registra 6% na intenção de voto estimulada, aparece com piso de 2% e teto de 9%. Ronaldo Caiado, atualmente com 5%, pode variar de 3% a 7%, enquanto Renan Santos, com 3%, tem uma faixa estimada entre 2% e 5%.

Romeu Zema, que marca 1% no cenário estimulado, aparece com piso de 1% e teto de 2%. A leitura desses intervalos também depende do grau de consolidação do eleitorado de cada candidatura e da capacidade de receber votos de quem ainda admite trocar de nome.

Quanto do eleitorado ainda pode mudar de voto?

Entre os entrevistados que escolheram algum candidato no primeiro turno, 84% afirmam que sua decisão já está tomada e não vai mais mudar. Outros 15% dizem que ainda podem trocar de candidato, enquanto 1% não sabe ou não respondeu.

Entre os eleitores de Flávio, 92% consideram definitiva a escolha atual, ante 90% entre os que pretendem votar em Lula. A margem disponível para mudanças, portanto, está concentrada em uma parcela minoritária do eleitorado, justamente aquela utilizada pela Nexus para calcular os limites superiores e inferiores das candidaturas.

Continua após a publicidade

E como ficam os pisos e tetos em um eventual segundo turno?

A Nexus também fez o mesmo cálculo para um eventual confronto entre Lula e Flávio no segundo turno. Lula, que aparece com 46% nessa simulação, tem piso de 44% e teto de 47%. Flávio, com 45%, varia entre 43% e 46%.

Nesse cenário, 91% dos eleitores afirmam que não pretendem mudar de voto. Entre os 7% que admitem alteração, 61% dizem que poderiam migrar para branco ou nulo, enquanto 13% apontam Lula como segunda opção e outros 13%, Flávio.

Qual a metodologia da pesquisa?

A 15ª rodada da pesquisa BTG/Nexus ouviu 2.006 pessoas por telefone entre os dias 18 e 20 de setembro. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos, e o levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral sob o número BR-00485/2026.

VEJA+IA: Este conteúdo foi produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.

Publicidade
TAGS:
BTG/Nexus
Eleições
Eleições 2026
Flávio Bolsonaro
Luiz Inácio Lula da Silva
Pesquisas Eleitorais
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Banner promocional com fundo verde-escuro. À esquerda, texto em amarelo e branco: O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua. À direita, uma mão segura um smartphone exibindo um portal de notícias com banner e produtos. Ao lado, um ícone de árvore verde-claraMão segurando um smartphone com aplicativo de notícias exibindo O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua em fundo verde-escuro
ECONOMIZE ATÉ 76% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
SEMANA DA DEMOCRACIA

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).