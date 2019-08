Até o delegado entrou na mira

Eleito com a promessa de trocar os apadrinhamentos políticos por indicações técnicas, a fim de moralizar a administração federal, Jair Bolsonaro passou as últimas semanas distribuindo ordens na direção contrária. “Quem manda sou eu”, disse o presidente, ao justificar trocas em órgãos importantes de investigação e fiscalização. No dia 20, o raio fulminante atingiu o chefão do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), Roberto Leonel, indicado pelo ministro da Justiça, Sergio Moro, e seu colaborador próximo nos tempos de juiz da Lava-Jato. Leonel deixou o cargo a pretexto da transferência do Coaf do Ministério da Economia para o Banco Central. Ele entrou para a lista negra de Bolsonaro ao criticar a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) que suspendeu todas as investigações baseadas em relatórios do Coaf — a mesma decisão que aliviou a barra do filho Zero Um do presidente, o senador Flávio Bolsonaro, investigado depois que o órgão detectou movimentações bancárias suspeitas em sua conta.

Um dia antes da saída de Leonel, o subsecretário-geral da Receita Federal, José Paulo Ramos Fachada, havia sido exonerado. Pesaram contra ele as críticas de Bolsonaro e de ministros do STF e do Tribunal de Contas da União (TCU), que acusam o Fisco de vazar dados sigilosos de autoridades. Mas esse não foi o único motivo de sua desgraça. A gota d’água para a demissão de Fachada, segundo apurou a reportagem de VEJA, guarda relação com a tentativa de o Palácio do Planalto substituir o delegado José Alex Nóbrega, responsável desde 2018 pela alfândega do Porto de Itaguaí, no Rio.

SOB PRESSÃO - Nóbrega: cargo ameaçado por “forças externas” SOB PRESSÃO - Nóbrega: cargo ameaçado por “forças externas”

Até pouco tempo atrás, o local era o paraíso das milícias e contrabandistas. “Tudo o que abastece os principais camelódromos do Rio e de São Paulo passava por ali”, afirma um auditor fiscal. Quase nenhuma carga era inspecionada — entre os produtos havia brinquedos, jogos eletrônicos, peças de computador, roupas e até drones. Logo após a chegada de Nóbrega, a média de contêineres flagrados com irregularidades passou a ser de dezessete por mês. Em 2019, o número subiu para 42. As importadoras de fachada que, mesmo possuindo uma documentação suspeita, atuavam por ali — graças à vista grossa dos agentes corruptos — começaram a migrar para outros portos.

Apesar dos avanços, o superintendente do Fisco fluminense, Mário Dehon, recebeu no mês passado uma lista tríplice de nomes para substituir Nóbrega. A ordem veio de Fachada, que, por sua vez, estaria cumprindo uma orientação de Brasília (procurada por VEJA, a Secretaria de Comunicação do Palácio do Planalto respondeu que não comentaria o assunto). Inconformado com a determinação, Dehon encaminhou um longo e-mail ao chefão da Receita, Marcos Cintra. Na mensagem, disse que não fazia sentido trocar o delegado — afinal, ele estava fazendo um bom trabalho. Brasília voltou a pressionar pela substituição, e Dehon não recuou. A insubordinação fez com que sua própria cabeça ficasse a prêmio.

AQUI NÃO! - Protesto de fiscais da Receita: contra interferências políticas AQUI NÃO! - Protesto de fiscais da Receita: contra interferências políticas

No último dia 15, Marcos Cintra avisou Fachada de que Dehon deveria ser exonerado e o ato estava pronto para ser divulgado no dia seguinte. Nesse meio-tempo, Nóbrega, ao tomar conhecimento da movimentação, desabafou com um grupo de colegas de trabalho. “Forças externas não coadunam com os objetivos da fiscalização da Receita”, escreveu. A mensagem foi parar na imprensa e provocou um tremendo mal-estar no Palácio do Planalto. A repercussão pública fez com que Fachada também tomasse a posição de resistir às pressões. O resultado: o próprio Fachada acabou exonerado. Procurados por VEJA, ele e Marcos Cintra não quiseram comentar o imbróglio.

As investidas do Palácio do Planalto sobre órgãos de Estado já fizeram soar o alerta dentro das corporações. Na quarta 21, sindicatos de auditores fiscais protestaram em várias capitais — incluindo Brasília, São Paulo e Rio de Janeiro — contra ingerências políticas. A Polícia Federal também deu sinal de que não pretende aceitar intervenções. Bolsonaro queria trocar o superintendente da PF do Rio de Janeiro, Ricardo Saadi, reconhecido como um dos melhores quadros da corporação. Sob o risco de uma rebelião generalizada da PF, o presidente voltou atrás (aparentemente, foi apenas um recuo tático). O delegado de Itaguaí continuava à frente do porto até a quinta passada, 22. Ninguém arrisca dizer até quando.

Publicado em VEJA de 28 de agosto de 2019, edição nº 2649