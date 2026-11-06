Até aliados do PT se preocupam com uma atitude de Lula depois da reeleição

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A indefinição na equipe econômica e a falta de ações imediatas após a reeleição de Lula preocupam até petistas, revela colunista. O governo transmite demora, disputa interna e ausência de senso de urgência, impactando mercado e segurança pública. A desconexão com o PT e o foco em cargos podem custar caro.

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A indefinição sobre o comando da equipe econômica e a ausência de medidas imediatas após a reeleição de Lula preocupam até integrantes do PT, segundo o colunista de VEJA Robson Bonin, de Radar. Para ele, o governo precisa dar respostas sobre as contas públicas e a segurança, mas transmite uma mensagem de demora enquanto aliados disputam espaço no próximo mandato.

“Esse governo não tem senso de urgência”, afirmou no Os Três Poderes, apresentado por Ricardo Ferraz, nesta sexta-feira, 6. Na avaliação do jornalista, Lula não dispõe da mesma margem que teve no início do terceiro mandato, quando atribuía dificuldades à situação herdada do governo anterior.

Por que a indefinição na Fazenda preocupa?

Bonin avaliou que a falta de um anúncio para o Ministério da Fazenda alimenta rumores sobre a orientação econômica do próximo governo e amplia a incerteza no mercado. Segundo o colunista, a demora provoca questionamentos dentro do próprio partido.

Os desafios do governo Lula 4

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“Os próprios petistas” dizem que Lula “parece que não se preparou para ganhar a eleição”, relatou. Para Bonin, o governo precisa apresentar uma direção e medidas concretas de ajuste fiscal, pois sua margem de manobra econômica e política pode se esgotar rapidamente.

O que a segurança pública revela sobre o início do novo mandato?

O jornalista citou o avanço do crime organizado no Ceará como exemplo da necessidade de respostas urgentes. Em sua análise, a situação é especialmente simbólica por atingir um estado que reelegeu um governo petista e deu apoio expressivo ao partido nas urnas.

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Bonin também criticou a perspectiva de novas viagens internacionais de Lula sem uma resposta equivalente aos problemas internos. Para ele, repetir uma atuação com “discurso para fora e pouco para dentro” agravaria as dificuldades do próximo mandato.

Por que a maioridade penal expôs uma divisão no governo?

Embora tenha mencionado a aprovação da PEC da Segurança Pública, o colunista classificou como “estelionato eleitoral” a divergência em torno da redução da maioridade penal. Segundo seu relato, Jaques Wagner afirmou no plenário que Lula havia se manifestado sobre o tema durante a eleição sem discutir a posição com o governo e o partido, contrários à proposta.

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Para Bonin, o episódio evidencia uma desconexão entre Lula e setores do PT. Na sua avaliação, a disputa por cargos e pela sucessão presidencial está ocupando o espaço que deveria ser dedicado às prioridades do país. “Isso pode custar caro”, afirmou.

VEJA+IA: Este texto resume um trecho do programa audiovisual Os Três Poderes (confira o vídeo acima). Conteúdo produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.